Горняк22: ДОБРОВОЛЬНАЯ



В текущем году добровольную дактилоскопическую регистрацию прошли 2 гражданина Российской Федерации и 2 иностранных гражданина. Данная процедура проводится в отделении по вопросам миграции МО МВД России «Поспелихинский» с применением электронного дактилоскопического сканера, позволяющего получить «бескрасковым» методом оттиски пальцев рук.

Теперь, не требуется «пачкать» пальцы рук специальной краской, а затем их отмывать. Чтобы пройти добровольную дактилоскопическую регистрацию, необходимо всего лишь приложить пальцы рук к стеклу дактилоскопического сканера. После прохождения процедуры, по желанию гражданина, выдается копия дактилоскопической карты.

Заявителями являются дееспособные и ограниченные в дееспособности граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства, достигшие 18-летнего возраста. Один из родителей, усыновителей, опекунов, попечителей гражданина, ограниченного в дееспособности, признанного недееспособным, или несовершеннолетнего, достигшего возраста 6 лет, обратившийся с заявлением о предоставлении государственной услуги в отношении этого гражданина.

Государственная услуга является добровольной и предоставляется без взимания государственной пошлины или иной платы.

Дактилоскопическая информация используется для:

— розыска пропавших без вести граждан Российской Федерации;

— установления по неопознанным трупам личности человека;

— установления личности граждан Российской Федерации, не способных по состоянию здоровья или возрасту сообщить данные о своей личности;

— подтверждения личности граждан Российской Федерации.

Оформить дактилоскопическую регистрацию можно в МП ПП по Новичихинскому району МО МВД России «Поспелихинский» по адресу: с. Новичиха, ул. Космонавтов, дом 5, тел. 22-4-33.

Начальник МП ПП по Новичихинскому району МО МВД России « Поспелихинский» майор полиции С.Ю. Королев.

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