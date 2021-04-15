Горняк22: До +22 потеплеет в Алтайском крае к выходным

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14 апреля 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. Дневные температуры в Алтайском крае продолжают подниматься. Таким образом, по прогнозам синоптиков, дневная температура воздуха 15 апреля составит +11,+16 градусов, местами до +21 градусов. Однако ночью местами сохранятся морозы до -7 градусов.

16 апреля днем температура воздуха составит +17,+22 градусов, ночью от 0 до +5 градусов, местами до -5 градусов.

Осадков в указанные дни не ожидается. На дорогах местами в восточных районах гололедица.

Фото: vorkuta-online.ru

Автор: vizitka01

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