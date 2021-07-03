Горняк22: Дисциплина

За 5 месяцев 2021 года на территории Алтайского края произошло 762 дорожно-транспортных происшествия. В данных ДТП увеличилось число погибших людей и уменьшилось число людей, получивших травмы.

Общее состояние аварийности в регионе продолжает оставаться на высоком уровне. Анализ аварийности свидетельствует, что в большинстве случаев в ДТП получают травмы пассажиры и пешеходы. Увеличилось количество ДТП, связанных с наездом на пешеходов на пешеходных переходах с 99 до 125.

Особую озабоченность Госавтоинспекции вызывают дорожно-транспортные происшествия с участием несовершеннолетних, в каждом седьмом ДТП ранения получают дети. Так, за текущий период в 115 ДТП с участием несовершеннолетних погиб 1 ребенок, получили ранения 122 юных участника дорожного движения. В том числе зарегистрировано 37 ДТП с участием детей- пассажиров, где 1 ребенок погиб и 41 получил травмы. При этом в четырех случаях дети- пассажиры в возрасте до 12 лет перевозились в автомобиле без детских удерживающих устройств.

С участием детей-пешеходов произошло 64 ДТП, в которых 66 несовершеннолетних получили ранения различной степени тяжести.

Увеличилось количество ДТП с участием юных велосипедистов с 7 до 10, а также число детей-велосипедистов, получивших травмы с 7 до 10. Кроме того, количество ДТП с участием детей-водителей мототранспорта возросло на 150,0% (2 до 5), при этом 5 несовершеннолетних получили травм. Статистика показывает, что ежегодно в летний сезон, по сравнению с зимним периодом в 1,5-2 раза возрастает количество ДТП, в связи с увеличением потока транспортных средств в места массового отдыха граждан, проведением отпусков и школьных каникул в летнее время.

В целях организации мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения в летний период, с 30 июня по 31 августа 2021 года на территории Поспелихинского и Новичихинского районов проводится комплексное мероприятие «Дисциплина на дороге – залог безопасности», направленное на профилактику причин и условий возникновения дорожно-транспортных происшествий в летний период. В рамках которого организовано проведение целенаправленного мероприятия «Безопасные дороги пешеходам» с 02 по 06 июля 2021 года.

Обращаемся ко всем категориям участников дорожного движения:

Водители, обратите внимание на соблюдение ПДД вблизи образовательных организаций, организаций здравоохранения!

Пешеходы, прежде чем перейти дорогу необходимо убедиться в безопасности перехода. Если вас пропускает автомобиль, убедитесь, что транспортные средства, двигающиеся по другим полосам движения, также снижают скорость или уже остановились. Не подвергайте себя опасности – водитель транспортного средства не имеет возможности остановиться за секунду, даже при применении мер экстренного торможения транспортное средство остается в движении, в результате чего необдуманный выход на проезжую часть может навредить вашему здоровью и стоить жизни!

Для безопасного передвижения в темное время суток используйте светоотражающие элементы на одежде.

Уважаемые взрослые!

Когда вы с ребенком оправляетесь на прогулку, объясните, что переходить дорогу нужно только по пешеходным переходам. Расскажите ребенку, что переходить дорогу можно, только тогда когда все автомобили остановились, а водители видят и пропускают юного пешехода.

Инспектор по пропаганде ОГИБДД МО МВД России «Поспелихинский» Репалова О.М.

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