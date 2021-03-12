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Алтайский край

Горняк22: Директор туристической базы «Глобус» предстанет перед судом по обвинению в оказании услуг, не отвечающих требований безопасности, повлекших гибель семьи с несовершеннолетними детьми — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Мар 12, 2021
ГОРНЯК22 12.03.2021

Первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 59-летнего директора туристической базы «Глобус. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть человека, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц).

По данным следствия, в 2016 году индивидуальный предприниматель приобрел в собственность туристическую базу «Глобус», расположенную в Алтайском районе вблизи озера «Ая». На протяжении четырех лет он оказывал услуги по организации отдыха, а также проживанию туристов на территории базы, в том числе в гостиничном доме. Днем 26 июля 2020 года на территорию туркомплекса заселилась семья из города Барнаула, в том числе двое несовершеннолетних детей в возрасте 16-ти и 10-ти лет. Вечером этого же дня в результате падения дерева произошло отключение электроэнергии по причине обрыва и схлеста проводов в пролете опор, находящихся на балансе предпринимателя. Не желая нести расходы, связанные с отказом посетителей проживать на базе отдыха без электроэнергии и водоснабжения, директор распорядился занести электрогенератор в закрытое и замкнутое подсобное помещение, находящееся на первом этаже гостиничного дома. При этом обвиняемый достоверно знал, что эксплуатация данного прибора в замкнутых помещениях категорически запрещена из-за токсичности продуктов выхлопа. В нарушение требований безопасности он заправил бак генератора   бензином, после чего лично запустил двигатель и подключил к нему  приборы, осуществляющие подачу воды в жилые и нежилые помещения.  Закрыв  входную дверь и сделав невозможным выброс токсичных продуктов выхлопа генератора за его пределы, предприниматель оставил его в работающем состоянии, зная, что над подсобным помещением находится жилая комната, в которой разместилась семья туристов. Данные действия обвиняемого повлекли за собой смерть потерпевших, которые погибли от острого отравления оксидом углерода.

Гибель туристов вызвала широкий общественный резонанс. Следователям-криминалистам на протяжении нескольких суток пришлось изымать и исследовать вещественные доказательства, чтобы установить причину смерти людей. Следователем СК при рассмотрении различных  версий произошедшего проводились следственные эксперименты, опрашивались свидетели и специалисты узкого профиля, изучалось большое количество трудоемких судебных экспертиз.

В ходе предварительного следствия обвиняемый отношение к вине в совершении преступления выражать отказался, воспользовавшись правом, предусмотренным ст. 51 Конституции РФ. Следствием проделана значительная и кропотливая работа по сбору и закреплению доказательств, в связи с чем уголовное дело с утвержденным заместителем прокурора Алтайского края обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Людмила Рязанцева

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