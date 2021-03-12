Горняк22: Директор туристической базы «Глобус» предстанет перед судом по обвинению в оказании услуг, не отвечающих требований безопасности, повлекших гибель семьи с несовершеннолетними детьми — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 59-летнего директора туристической базы «Глобус. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть человека, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц).

По данным следствия, в 2016 году индивидуальный предприниматель приобрел в собственность туристическую базу «Глобус», расположенную в Алтайском районе вблизи озера «Ая». На протяжении четырех лет он оказывал услуги по организации отдыха, а также проживанию туристов на территории базы, в том числе в гостиничном доме. Днем 26 июля 2020 года на территорию туркомплекса заселилась семья из города Барнаула, в том числе двое несовершеннолетних детей в возрасте 16-ти и 10-ти лет. Вечером этого же дня в результате падения дерева произошло отключение электроэнергии по причине обрыва и схлеста проводов в пролете опор, находящихся на балансе предпринимателя. Не желая нести расходы, связанные с отказом посетителей проживать на базе отдыха без электроэнергии и водоснабжения, директор распорядился занести электрогенератор в закрытое и замкнутое подсобное помещение, находящееся на первом этаже гостиничного дома. При этом обвиняемый достоверно знал, что эксплуатация данного прибора в замкнутых помещениях категорически запрещена из-за токсичности продуктов выхлопа. В нарушение требований безопасности он заправил бак генератора бензином, после чего лично запустил двигатель и подключил к нему приборы, осуществляющие подачу воды в жилые и нежилые помещения. Закрыв входную дверь и сделав невозможным выброс токсичных продуктов выхлопа генератора за его пределы, предприниматель оставил его в работающем состоянии, зная, что над подсобным помещением находится жилая комната, в которой разместилась семья туристов. Данные действия обвиняемого повлекли за собой смерть потерпевших, которые погибли от острого отравления оксидом углерода.

Гибель туристов вызвала широкий общественный резонанс. Следователям-криминалистам на протяжении нескольких суток пришлось изымать и исследовать вещественные доказательства, чтобы установить причину смерти людей. Следователем СК при рассмотрении различных версий произошедшего проводились следственные эксперименты, опрашивались свидетели и специалисты узкого профиля, изучалось большое количество трудоемких судебных экспертиз.

В ходе предварительного следствия обвиняемый отношение к вине в совершении преступления выражать отказался, воспользовавшись правом, предусмотренным ст. 51 Конституции РФ. Следствием проделана значительная и кропотливая работа по сбору и закреплению доказательств, в связи с чем уголовное дело с утвержденным заместителем прокурора Алтайского края обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Людмила Рязанцева