Горняк22: Директор туристического комплекса ООО «Горное солнце» предстанет перед судом по обвинению в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

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Первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 40-летнего директора туристического комплекса ООО «Горное солнце». Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, если они повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и смерть человека).

По данным следствия, обвиняемый являлся владельцем туристического комплекса «Горное солнце», расположенного в особой экономической зоне туристско-рекреационного типа «Бирюзовая Катунь» в Алтайском районе. Отвечая за пожарную безопасность, директор гостиницы допустил нарушения противопожарных правил при эксплуатации здания, в котором размещались туристы. Ночью 30 июля 2020 года в котельной одного из корпусов туркомплекса произошло возгорание, которое вследствие хранения дизельного топлива в данном помещении, способствовало быстрому развитию пожара с дальнейшим блокированием пути эвакуации продуктами горения и пламенем, которые распространились на все здание корпуса гостиницы, включая его жилую часть. Проживающие на 2 и 3 этажах более 20 клиентов туркомплекса, среди которых двое несовершеннолетних, вынуждены были эвакуироваться путем самостоятельного спрыгивания с лоджий занимаемых ими номеров. При этом люди падали с большой высоты, ударяясь о выступающие части горящего здания и поверхность земли. В результате падения потерпевшим были причинены физическая боль, а также телесные повреждения различной степени тяжести. Кроме того, вследствие получения травмы при падении, 63-летняя женщина скончалась в медицинском учреждении.

В ходе предварительного следствия обвиняемый вину в содеянном не признал. Следствием проделана значительная работа по сбору и закреплению доказательственной базы, в связи с чем уголовное делом утвержденным заместителем прокурора Алтайского края обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Людмила Рязанцева

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