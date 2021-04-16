Горняк22: Директор одного из обществ с ограниченной ответственностью города Бийска предстанет перед судом по обвинению в присвоении и растрате денежных средств и невыплате заработной платы — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Третьим отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении директора одного из обществ с ограниченной ответственностью города Бийска. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение и растрата лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере), ч.2 ст.145.1 УК РФ (частичная невыплата свыше трех месяцев заработной платы, полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы, выплата заработной платы свыше двух месяцев в размере ниже установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда, совершенные из корыстной и иной личной заинтересованности руководителем организации).

По данным следствия, в 2018 году, обвиняемый, являясь директором общества с ограниченной ответственностью в городе Бийске, убедил жителя наукограда продать для нужд предприятия объекты недвижимости, заведомо непригодные для использования и по завышенной цене, а полученными под видом продажи денежными средствами воспользоваться по своему усмотрению. Достоверно зная, что общество не нуждается в приобретении этих объектов недвижимости, обвиняемый дал распоряжение подчиненным сотрудникам составить документы купли — продажи и перечислить денежные средства. Путем присвоения и растраты директор организации причинил материальный ущерб обществу на сумму 34 миллиона рублей.

Кроме того, в ходе следствия установлено, что директор предприятия не выплачивал заработную плату подчиненным работникам. Сотрудники не получили положенную по закону заработную плату в размере около 2 миллионов 320 тысяч рублей, хотя на счетах организации имелись денежные средства. Действуя в ущерб правам граждан на вознаграждение за труд, он перераспределял денежные потоки на иные цели, создавая видимость финансового благополучия организации и решая текущие финансовые проблемы.

В ходе предварительного следствия директор общества вину в содеянном не признал. В исполнение приговора суда в части обеспечения гражданского иска, следствием на его имущество обвиняемого и третьих лиц наложен арест на сумму более 34 миллионов рублей. Следствием собраны достаточные доказательства, в связи с чем уголовное дело с утвержденным заместителем прокурора Алтайского края обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Елена Коновалова

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