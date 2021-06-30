Горняк22: Директор общества с ограниченной ответственностью в городе Барнауле признан виновным в фальсификации доказательств по гражданскому делу — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю
Собранные третьим отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 45-летнему директору одного из обществ с ограниченной ответственностью города Барнаула. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 303 УК РФ (фальсификация доказательств по гражданскому делу лицом, участвующим в деле), ч.3 ст.30 ч.4 ст.159 УК РФ (покушение на мошенничество, то есть совершение лицом умышленных действий, непосредственно направленных на хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, в особо крупном размере, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам).
По данным следствия и суда, в январе 2017 года между директором общества и его знакомым был заключен договор беспроцентного займа на сумму 3 миллиона рублей. В марте того же года денежные средства заемщиком были возвращены, тем самым условия договора займа были исполнены. Реализуя умысел на мошенничество, осужденный в мае 2018 года составил подложный договор займа, получив при этом возможность требовать возврата несуществующей задолженности с заемщика. Сфальсифицированные документы были предоставлены мужчиной в суд, но после проведения судебной экспертизы в удовлетворении исковых требований истцу было отказано.
В связи с чем преступный умысел, направленный на хищение денежных средств заемщика, осужденный не смог довести до конца по независящим от него обстоятельствам.
Суд, приняв во внимание доводы следствия, признал подсудимого виновным в инкриминируемых ему деяниях и назначил наказание 4 года лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года, со штрафом 350 тысяч рублей.
Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Елена Коновалова