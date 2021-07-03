Горняк22: Директор детского оздоровительного лагеря в Михайловском районе предстанет перед судом по обвинению в получении взятки — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Кулундинским межрайонным следственным отделомследственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении директора одного из детских оздоровительных лагерей в Михайловском районе. Он обвиняется в совершении ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом лично взятки в виде денег, в виде незаконных оказания ему услуг имущественного характера, за совершение незаконных действий в пользу взяткодателя, если указанные действия входят в служебные полномочия должностного лица).

По данным следствия, директор детского оздоровительного учреждения получил от предпринимателя лично частями взятку в виде денег и услуг имущественного характера на общую сумму более 129 тысяч рублей. Взятка предназначалась за принятие обвиняемым решений о заключении контрактов по осуществлению ремонта в здании лагеря.

В ходе предварительного следствия обвиняемый вину в содеянном не признал. Следствием собраны достаточные доказательства, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором Михайловского района обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Людмила Рязанцева

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