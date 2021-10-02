Горняк22: Директор автошколы предстанет перед судом по обвинению в коммерческом подкупе и подделке официальных документов — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении учредителя и директора общества с ограниченной ответственностью «Автошкола Светофор плюс». Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 7 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп, то есть незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, денег за совершение незаконных действий в интересах дающего) и ч. 1 ст. 327 УК РФ (подделка официального документа, предоставляющего права, в целях его использования и сбыт такого документа).

По данным следствия, с мая 2017 по апрель 2021 года директор коммерческой организации, имеющей лицензию в сфере образовательной деятельности по профессиональной подготовке водителей транспортных средств, получил от пяти граждан коммерческий подкуп на общую сумму более 78 тысяч рублей. Денежные средства предназначались за оформление и выдачу на их имя свидетельств о профессии водителя без фактического его прохождения, сдачи зачетов и квалификационного экзамена. После получения денежных средств директор коммерческого образовательного учреждения распорядился выдать «претендентам» подтверждающие документы о прохождении обучения. Данные фиктивные свидетельства предоставили их владельцам право использовать их в качестве основания своего допуска к сдаче в РЭО теоретического и практических экзаменов.

В ходе следствия обвиняемый признал вину в совершенных преступлениях. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым прокурором Алтайского края обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. В целях обеспечения гражданского иска следователем на имущество обвиняемого был наложен арест на сумму более тринадцати миллионов рублей.

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Елена Коновалова

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