ГОРНЯК22 03.10.2021
Алтайский край

Горняк22: Директор автошколы предстанет перед судом по обвинению в коммерческом подкупе и подделке официальных документов — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
18 часов Ago

Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении учредителя и директора общества с ограниченной ответственностью «Автошкола Светофор плюс». Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 7 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп, то есть незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, денег за совершение незаконных действий в интересах дающего) и ч. 1 ст. 327 УК РФ (подделка официального документа, предоставляющего права, в целях его использования и сбыт такого документа).

По данным следствия, с мая 2017 по апрель 2021 года директор коммерческой организации, имеющей лицензию в сфере образовательной деятельности по профессиональной подготовке водителей транспортных средств, получил от пяти граждан коммерческий подкуп на общую сумму более 78 тысяч рублей. Денежные средства предназначались за оформление и выдачу на их имя свидетельств о профессии водителя без фактического его прохождения, сдачи зачетов и квалификационного экзамена. После получения денежных средств директор коммерческого образовательного учреждения распорядился выдать «претендентам» подтверждающие документы о прохождении обучения. Данные фиктивные свидетельства  предоставили их владельцам право использовать их в качестве основания своего допуска к сдаче в РЭО теоретического и практических экзаменов.

В ходе следствия обвиняемый признал вину в совершенных преступлениях. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым прокурором Алтайского края обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. В целях обеспечения гражданского иска следователем на имущество обвиняемого был наложен арест на сумму более тринадцати миллионов рублей.

        

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Елена Коновалова

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