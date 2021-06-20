Горняк22: Девятиклассникам

Незабываемый момент в жизни каждого девятиклассника — вручение первого документа аттестата об основном общем образовании. Позади беззаботное детство, школьные шалости, шумные перемены, а впереди выбор — 10 класс или профессиональное образование.

17 июня в Новичихинской средней школе прошло торжественное вручение аттестатов об основном общем образовании обучающимся 9-х классов. Красивые, нарядные и счастливые девятиклассники пришли, чтобы получить свой первый документ, с которого начинается новый этап в жизни каждого человека. На церемонии присутствовали учителя и родители выпускников.

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