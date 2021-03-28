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Алтайский край

Горняк22: Девять человек эвакуировали из горящего дома в Рубцовске

Мар 28, 2021
ГОРНЯК22 29.03.2021

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27 марта 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. Пожар в доме по улице Красная, 95 в городе Рубцовске вспыхнул в субботу ранним утром. Сообщение о случившемся поступило на пульт диспетчера пожарной охраны в 05:47, — сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

На место происшествия незамедлительно были направлены боевые расчеты из 33 и 32 пожарно-спасательных частей. Спасатели прибыли к месту вызова через четыре минуты. К приезду бойцов пожарной охраны из окон квартиры, расположенной на первом этаже, валил дым, в подъезде наблюдалось плотное задымление.

Первоочередной задачей пожарных было спасение людей в условиях сильного задымления. Огнеборцы сформировали два газодымозащитных звена. Специалисты ГДЗС по лестничным маршам из непригодной для дыхания среды вывели девять жильцов дома, в том числе троих детей.

В течение нескольких минут открытое горение было ликвидировано. В тушении пожара были задействованы 15 человек личного состава и 5 единиц техники. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

Фото: 22.mchs.gov.ru

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