Горняк22: Детям о безопасности на зимнем водоеме • 11.02.2021 • ГОРНЯК22

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08 февраля 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. Причиной травматизма и гибели детей в зимний период могут стать игры, катание на санках и коньках, а так же просто нахождение на водных объектах, покрытых тонким ненадежным слоем льда. Лед на водоемах в зимний период не всегда прочный, неоднороден по толщине и структуре. Ни в коем случае нельзя выходить на лед в темное время суток и при плохой видимости (туман, снегопад, дождь).

Колебания температуры воздуха, выпадение осадков в виде дождя и снега еще более осложняют обстановку. Скрепленный вечерним или ночным холодом, лед еще способен выдерживать небольшую нагрузку, но днем, быстро нагреваясь от просачивающейся через него талой воды, становиться пористым и очень слабым, хотя сохраняет достаточную толщину. Безопасным для человека считается лед толщиной не менее 10 сантиметров в пресной воде и 15 сантиметров в соленой.

Как правило, водоемы замерзают неравномерно, по частям: сначала у берега, на мелководье, в защищенных от ветра местах, а затем уже на середине. На одном и том же водоеме можно встретить чередование льдов, которые при одинаковой толщине обладают различной прочностью и грузоподъемностью. В устьях рек и протоках прочность льда ослаблена. Лед непрочен в местах быстрого течения, бьющих ключей и стоковых вод, а также в районах произрастания водной растительности, вблизи деревьев, кустов, камыша.

Уважаемые родители! Обеспечьте безопасность своих детей, не допускайте самостоятельного бесконтрольного пребывания детей на льду водоемов! Взрослые, не будьте равнодушными, пресекайте попытки выхода детей на лед и сами воздержитесь от таких прогулок. Беспечность может обернуться трагедией!

Группа патрульной службы № 6 центра

ГИМС ГУ МЧС России по Алтайскому краю

Фото: bilimdinews.kz

Автор: vizitka01

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