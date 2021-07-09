Горняк22: Детский травматизм на дорогах Рубцовска за 6 месяцев 2021 года » Городской портал — вРубцовске.ру

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09 июля 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. Одним из важных вопросов, находящихся на контроле в ОГИБДД МО МВД России «Рубцовский» является состояние детского дорожно-транспортного травматизма. За 6 месяцев 2021 года с участием несовершеннолетних (до 16 лет) произошло 9 ДТП, в которых 9 детей получили травмы различной степени тяжести, погибших нет. За аналогичный период прошлого года с участием детей произошло 5 ДТП, где 5 детей получили ранения в результате происшествия, погибших нет.

В 2021 году с участием детей-пешеходов зарегистрировано 6 ДТП, два дорожно-транспортных происшествия произошло с участием детей — пассажиров. В одном ДТП несовершеннолетний получил травмы при управлении мотоциклом.

Если разделить происшествия с участием несовершеннолетних по территориальности, то в г. Рубцовске зарегистрировано 5 ДТП, в Рубцовском районе 3 ДТП с участием несовершеннолетних, в Егорьевском районе — 1 ДТП. В Угловском районе ДТП с участием детей не зарегистрировано.

По причине нарушения ПДД РФ несовершеннолетними произошло — 5 ДТП (переход через проезжую часть вне пешеходного перехода, управление мотоциклом без водительского удостоверения соответствующей категории и мотошлема и др).

Самое аварийное время — с 12.00 час до 15.00 час.

Аварийный день недели — Четверг.

За 6 месяцев 2021 года сотрудниками ОГИБДД МО МВД России «Рубцовский» выявлено 307 (в 2020г. — 197) нарушений ПДД РФ несовершеннолетними участниками дорожного движения.

Как показывает статистика, количество дорожно-транспортных происшествий в летний период увеличивается, в основном это связано с проведением отпусков и школьных каникул в летнее время. В целях организации мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения в летний период с 30 июня по 23 августа 2021 года сотрудниками Госавтоинспекции проводится комплексное мероприятие «Дисциплина на дороге — залог безопасности». Сотрудники ГИБДД проведут различные мероприятия по соблюдению ПДД РФ всеми участниками дорожного движения, посетят детские досуговые площадки, детские центры, где проведут просветительскую работу с юными участниками дорожного движения.

В период с 30.06.2021 по 06.07.2021 сотрудниками ОГИБДД было проведено профилактическое мероприятие «Безопасные дороги пешеходам», в рамках которого выявлено 32 пешехода нарушивших ПДД РФ, а также 10 водителей транспортных средств, не предоставивших преимущество в движении пешеходам. С 16 несовершеннолетними пешеходами сотрудники полиции провели профилактические беседы по соблюдению ПДД РФ.

Уважаемые участники дорожного движения! Соблюдайте ПДД РФ и будьте взаимовежливы друг с другом! А также не забывайте, что Вы являетесь примером для Ваших детей!

Фото: issa.pnzreg.ru

Автор: vizitka01

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