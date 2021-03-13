Горняк22: Детский сад в Рубцовске получил статус федеральной инновационной площадки

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12 марта 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. МБДОУ «Детский сад № 14 «Василек» города Рубцовска в декабре 2020 года направил заявку на присвоение статуса «Инновационная площадка Института изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования».

Всего зарегистрировано заявок 1 121 из 81 субъекта Российской Федерации, допущено к конкурсу 928. По итогам отбора статус инновационной площадки получили 525 образовательных организаций, из них 209 детских садов.

В Алтайском крае присвоен статус федеральных инновационных площадок 7 образовательным организациям: 4 общеобразовательных учреждения и 3 детских сада.

Конкурс проходил по трем направлениям:

• научно-методические основы воспитания обучающихся в условиях общеобразовательной организации;

• научно-методические основы дошкольного воспитания;

• профилактика агрессивного поведения в образовательной среде.

МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 14 «Василек» вошел в число 7 образовательных организаций Алтайского края, которым присвоен статус федеральной инновационной площадки по внедрению новейших научных разработок Института изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования по направлению — «Профилактика агрессивного поведения в образовательной среде». Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Фото: rubtsovsk.org

Автор: vizitka01

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