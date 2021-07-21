Горняк22: Десятилетий мальчик утонул в реке Алей в Рубцовском районе » Городской портал — вРубцовске.ру

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20 июля 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности по факту утопления 10-летнего мальчика в реке Алей в Рубцовском районе.

По данным следствия, днем 19 июля 2021 года двое несовершеннолетних детей пошли купаться на реку Алей в пос. Березовка под присмотром родственницы. Во время купания мальчики решили переплыть на другой берег. В какой-то момент 10-летний мальчик скрылся под водой.

В настоящее время ведется сбор и закрепление доказательств по уголовному делу, устанавливаются обстоятельства гибели несовершеннолетнего.

Расследование продолжается, — сообщает Следственный комитет по Алтайскому краю.

Фото: altai-krai.sledcom.ru

Автор: vizitka01

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