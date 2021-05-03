Горняк22: Депутаты от ЛДПР работают над проблемой ГВС в Рубцовске, льготных проездных и решением других злободневных вопросов

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03 мая 2021г. – VRUBCOVSKE.RU. На встрече с представителями правительства Алтайского края и на сессии краевого парламента депутат АКЗС от ЛДПР Ирина Шудра подняла острый вопрос о реконструкции системы горячего водоснабжения в Рубцовске. Возможно ли, глобально решить проблему горячей воды без установки индивидуальных тепловых пунктов в домах рубцовчан?

Из ответа заместителя председателя Правительства Алтайского края Александра Климина стало ясно, что для того, чтобы в кранах рубцовчан пошла качественная горячая вода, необходимо порядка миллиарда рублей. Александр Климин заверил, что проблема обсуждается с Министерством строительства и ЖКХ. Также, по данной проблеме, создана рабочая группа. Однако стоит отметить, что депутатов из Рубцовска в эту группу изначально не включили, в связи с чем, Ирина Шудра еще раз подняла этот вопрос на сессии краевого парламента и попросила ввести в состав группы рубцовских депутатов от ЛДПР.

«В городе Рубцовске очень остро стоит вопрос о реконструкции горячего водоснабжения. Вчера на фракции, когда к нам приходило правительство, по отчету губернатора, мы все узнали, что создана рабочая группа, по решению этого вопроса, но почему то, депутатов от города Рубцовска туда не включили. Прошу вашего содействия, чтобы мы там были», — заявила Ирина Шудра в обращении к заместителю председателя АКЗС – Сергею Серову.

После заявления Ирины Павловны, зампред краевого парламента тут же распорядился включить депутатов от Рубцовска в указанную комиссию.

Следующий вопрос, который пытаются решить депутаты от ЛДПР, касается предоставления льготного проезда гражданам, проживающим в сельских населенных пунктах муниципального района.

Проблема в том, что в настоящее время у них нет возможности воспользоваться льготными условиями проезда на районных муниципальных маршрутах и на муниципальных маршрутах города, который является административным центром муниципального района.

На данный вопрос ответил Министр транспорта Алтайского края Александр Дементьев.

В частности, по словам министра, стало известно, что в настоящее время Минтрансом Алтайского края во взаимодействии с профильным Министерством социальной защиты Алтайского края анализируются возможные механизмы решения данного вопроса.

Кроме того фракция ЛДПР в АКЗС предложила внести изменения в Устав Алтайского края в части ежегодной индексации социальных пособий и иных социальных выплат.

По данному вопросу, по словам Ирины Шудры, на сессии была сделана протокольная запись, которую поддержали все фракции АКЗС, а соответственно, данный вопрос будет рассматриваться уже на следующей сессии.

Фото: «ЛДПР ТВ»

Автор: vizitka77

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