Горняк22: Депутаты ЛДПР не поддержали отчет губернатора Алтайского края

|

30 апреля 2021г. – VRUBCOVSKE.RU. На 53-й сессии Алтайского краевого Законодательного Собрания губернатор Алтайского края представил отчет о работе правительства региона в «коронавирусном» 2020 году. Свое «за» выступлению Виктора Томенко сказало большинство депутатов краевого заксобрания.

Фракция ЛДПР выступила против. В частности, по словам депутата АКЗС Ирины Шудры, председатель фракции Владимир Семенов прокомментировал позицию фракции так:

«ЛДПР не может поддержать постановление об отчете губернатора, потому, что для партии главный критерий — это, прежде всего человек, наш избиратель, который хочет, и готов жить на своей земле. Если люди приезжают – значит, власть работает хорошо, если уезжают – значит, плохо. Тенденция миграционного оттока в крае остается прежней, значит, нам не удалось переломить ситуацию».

Напомним, как мы уже сообщали ранее, на мартовской сессии Рубцовского городского Совета депутатов фракция ЛДПР также проголосовала против принятия отчета главы города Рубцовска Дмитрия Фельдмана, который отчитывался перед народными избранниками о своей деятельности и работе Администрации в 2020 году.

Тогда, решение фракции ЛДПР порталу «вРубцовске.ру» комментировал заместитель председателя фракции Карен Геворгян, который отметил, что в отличие от своих коллег из других фракций, депутаты от ЛДПР проголосовали против, и тем самым, по их убеждению, они выразили, прежде всего, народное мнение.

Фото: «АКЗС»

Автор: vizitka77

ИСТОЧНИК