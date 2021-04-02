Горняк22: Депутат Алтайского краевого Законодательного Собрания обвиняется в организации незаконной рубке лесных насаждений — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю предъявлено обвинение депутату Алтайского краевого Законодательного Собрания в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений лицом с использованием своего служебного положения в особо крупном размере организованной группой).

По данным следствия, в 2019 году на территории Тальменского района обвиняемый, являясь генеральным директором деревоперерабатывающего предприятия, организовал незаконные рубки лесных насаждений, в результате которых лесному фонду Российской Федерации причинен ущерб в особо крупном размере на общую сумму более 4 миллионов 900 тысяч рублей. Преступление выявлено оперативными сотрудниками УФСБ России по Алтайскому краю и УЭБиПК ГУ МВД России по краю.

После возбуждения уголовного дела депутат скрылся от органов следствия, в связи с чем был объявлен в межгосударственный розыск. В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий его местонахождение было установлено на территории Новосибирской области.

По ходатайству следователя в отношении обвиняемого судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По месту его жительства и работы следователями СК, оперативными сотрудниками ФСБ и МВД проведены обыски. Ведется сбор и закрепление доказательств по уголовному делу. Расследование продолжается.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Людмила Рязанцева