ГОРНЯК22 02.05.2021
Алтайский край

Горняк22: Депутат АКЗС от Рубцовска досрочно сложил свои полномочия

Горняк22
16 часов Ago

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30 апреля 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. Депутат-единоросс Алтайского краевого Законодательного Собрания от Рубцовска Юрий Кайро досрочно сложил свои полномочия.

Официально его полномочия были прекращены на 53-й сессии АКЗС, прошедшей 28 апреля.

Как сообщается на официальном сайте краевого парламента, полномочия Юрия Кайро, представляющего избирателей 33 округа Рубцовска, прекращены на основании его письменного заявления о сложении полномочий.

Учитывая то, что основные выборы в АКЗС состоятся в текущем году, довыборы по округу №33 проводиться не будут.

Фото: rus.team

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