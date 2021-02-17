Горняк22: Депутат АКЗС Ирина Шудра к 23 февраля передала подарки ветеранам РМЗ и Алтайсельмаша • 17.02.2021 • ГОРНЯК22

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16 февраля 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. По инициативе депутата АКЗС Ирины Шудры, координатор местного отделения ПП ЛДПР Александр Першин совместно с руководителем молодежной организации Александром Машинским посетили собрания ветеранов заводов РМЗ и Алтайсельмаш, и поздравили их с наступающим 23 февраля.

«В очередной раз побывали сегодня на собраниях ветеранских общественных организаций Рубцовска, пообщались в дружественной обстановке с присутствующими ветеранами труда, ну, и, естественно, пользуясь случаем поздравили их с наступающим 23 февраля, вручили подарки от Ирины Павловны и пожелали им крепкого здоровья и долгих лет жизни«, — пояснил Александр Першин.

В свою очередь, заранее зная о визите помощников краевого парламентария, некоторые общественники поведали координатору местного отделения ЛДПР Александру Першину о городских проблемах, а также записались на предстоящий личный прием граждан к депутату АКЗС Ирине Шудре.

Фото: «вРубцовске.ру»

Автор: vizitka01

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