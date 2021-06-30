Горняк22: День

27 июня в Новичихе произошел самый настоящий переворот – с утра и до позднего вечера власть в свои руки захватили молодые. На один день наше село превратилось в маленькую страну активных и жизнерадостных людей. А участниками стали все: и совсем юные мальчишки и девчонки, и молодежь, и те, кто постарше, чтобы одной семьей встретить любимый праздник тех, чьи сердца горячи, кто верит в мечту и счастливое завтра, кто полон надежд и хороших стремлений.

С утра в парке «Юбилейном» на зарядку по ЗОЖевски собрались те, кто придерживается здорового образа жизни. А на центральной площади уже разворачивали свою работу аттракционы: батут, электромобили, карусель, которые работали до самого вечера, и от желающих порезвиться и прокатиться с ветерком не было отбоя. Ребятня с удовольствием лакомилась сладкой ватой и газированными напитками.

Тем временем на стадионе состоялись товарищеские встречи между волейбольными командами студентов и учителей Новичихинской СОШ и жителей села, где в итоге победила дружба. А чуть позже на кромке бора состязались велосипедисты.

Апогеем праздника стал зрелищный конкурс на право носить звание «Мисс и Мистер Лето-2021». Достойно пройдя довольно сложные испытания, ими стали Снежана Рябчикова и Егор Неверов, которым глава администрации Новичихинского сельсовета Ю. В. Брыксин повязал ленточки победителей. Всем участникам были вручены памятные футболки с символикой Дня молодежи. Замечательные песни подарили новичихинцам и гостям села талантливые вокалисты. Зрители аплодировали от души и пели вместе с исполнителями известные хиты.

От имени администрации села Юрий Витальевич вручил Благодарственные письма молодым и активным, лучшим из лучших – тем, кто, не считаясь со временем, принимает активное участие в жизни поселения и района.

Продолжением торжественного мероприятия явилась ночная дискотека.

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