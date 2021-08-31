Горняк22: День ветеринарного работника в цифрах Алтайкрайстата » Городской портал — вРубцовске.ру

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30 августа 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. В 2014 году Правительством Российской Федерации 31 августа установлено профессиональным праздником ветеринарных работников. Основными задачами ветеринарии в Российской Федерации является предупреждение и ликвидация заразных и иных болезней животных как сельскохозяйственных, так и домашних, зоопарковых и других животных, пушных зверей, птиц, рыб и пчел.

По данным официальной статистики за июнь 2021 года в Алтайском крае в сфере ветеринарной деятельности занято 1 720 человек, что составляет 0,3% от общей численности работников в крае. За последние семь лет, с даты установления праздника официальным, численность ветеринарных работников в крае сократилась на 17,1%.

Заработная плата работников организаций, занятых ветеринарной деятельностью, в январе-июне текущего года составила 27 138 рублей (86,6% от средней заработной платы в целом по Алтайскому краю). За семь лет заработная плата в ветеринарии выросла в 1,9 раза, что существенно превышает темпы роста в целом по экономике Алтайского края (рост в 1,6 раза).

Под надзором ветеринарной службы за первое полугодие 2021 года хозяйствами края произведено 71 943,4 тонны скота и птицы в живом весе (в первом полугодии 2014 года — 69 144,8 тонн, рост на 4,0%). В среднем на 1 ветеринарного работника в хозяйствах края приходится по 47 коров, 93 свиньи, 5 лошадей и почти 4 тыс. птиц.

В крае налажена система подготовки ветеринарных работников. В 2020 году высшими учебными заведениями подготовлено 75 дипломированных молодых специалистов в области ветеринарии, на первый курс поступило 179 человек (конкурс при поступлении — 29 человек на 10 мест). Еще 81 человек получил данную специальность в учреждениях среднего профессионального образования (принято на обучение — 117 человек).

Фото: из открытых источников / Алтайкрайстат

Автор: vizitka01

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