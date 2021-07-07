Горняк22: День семьи, любви и верности в цифрах Алтайкрайстата » Городской портал — вРубцовске.ру

|

06 июля 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. В России есть свой День влюбленных, связанный с историей святых супругов Петра и Февронии Муромских. Ежегодно, 8 июля, в нашей стране этот день отмечается как Всероссийский день семьи, любви и верности.

Статистика рассматривает семью как социальную группу людей, связанных родственными или супружескими отношениями, общностью быта и взаимной ответственностью. В демографическом аспекте семья — это ячейка воспроизводства населения.

В 2020 году в Алтайском крае заключено 11,6 тыс. браков, или 5,0 браков на тысячу жителей. По сравнению с 2019 годом их число сократилось на 1 918 (на 14,2 %). Для 64,7 % мужчин и 64,5 % женщин брачный период пришелся на возраст 20-34 года.

Ценят семейный уклад и определенность в отношениях люди всех возрастов. Только в прошлом году брачный союз оформили 431 мужчина и 285 женщин старше 60 лет.

В прошедшем 2020 году в Алтайском крае родилось более 19 тыс. детей, из которых 10 216 мальчиков и 9 624 девочки. У 292 женщин на свет появились двойни, у четырех — тройни. Из общего числа родившихся детей 34,4% были первенцами, 36,5% — вторыми, 18,9% — третьими, 6,4% — четвертыми в семьях.

Более 76% всех новорожденных появились на свет в зарегистрированном браке. Лидерами по уровню рождаемости (по числу родившихся на тысячу человек населения) стали Табунский, Смоленский и Алейский районы.

Фото: yalutorovsk.online

Автор: vizitka01

ИСТОЧНИК