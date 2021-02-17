Горняк22: Действительно ли можно не платить госпошлину за регистрацию ранее возникшего права? • 17.02.2021 • ГОРНЯК22

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16 февраля 2021г. — VRUBCOVSKE.RU.

«Мне подарили квартиру много лет назад еще в 1992 году, но в Росреестр сведения о ней внесены не были, сейчас я услышала о том, что без оплаты госпошлины могу оформить свое жилье, так ли это?», — спрашивает жительница Барнаула Евгения Усольцева.

Отвечает заместитель руководителя управления Росреестра по Алтайскому краю Елена Бандурова:

«Да. С нового года россиянам больше не нужно платить госпошлину при регистрации ранее возникших прав на недвижимость. Речь идет о регистрации недвижимости, права на которую появились у заявителя до 31 января 1998 года (до вступления в силу закона о госрегистрации недвижимости).

Прежде правообладателям, которым, скажем квартира, была подарена в 1992 году, требовалось заплатить немалую пошлину для регистрации права, вместе с тем закон не обязывал собственника регистрировать объект. Теперь это можно сделать на безвозмездной основе. Для этого нужно обратиться в МФЦ — представить заявление и ранее полученный документ о своих правах на объект. При этом если правообладатель хочет продать или подарить недвижимость, свои права на него нужно зарегистрировать обязательно.

Однако государственная регистрация прав на такой объект по-прежнему проводится по желанию их обладателей. Выданные в 1990-е годы государственные акты, свидетельства и другие документы, удостоверяющие права на недвижимость, имеют такую же юридическую силу, как и записи в ЕГРН. Стоит отметить, что внеся данные в ЕГРН (единый государственный реестр недвижимости) об объекте и оставив адрес электронной почты, правообладатель будет получать уведомления о любых действиях, совершаемых с его недвижимостью, в том числе включая наложение ограничений и т.д.»

Фото: i.mycdn.me

Автор: vizitka01

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