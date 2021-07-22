Горняк22: Дайджест

В соответствии с указом президента, российские семьи, имеющие детей, получат единовременную выплату в размере 10 000 рублей в августе – декабре 2021 года. В адрес пенсионного ведомства поступают вопросы, связанные с этими выплатами. Публикуем ответы на самые частые вопросы.

Кто имеет право на выплату

Согласно постановлению о единовременной выплате, средства предоставляются гражданам РФ, проживающим на территории Российской Федерации, на детей от 6 до 18 лет, если 6 лет ребенку исполнилось не позднее 1 сентября 2021 года, а 18 лет – не раньше 3 июля 2021 года. Выплата предоставляется одному из родителей.

Кроме того, единовременная выплата будет назначена инвалидам или лицам с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 18 до 23 лет, если они продолжают обучение по основным общеобразовательным программам, являющимся гражданами РФ, постоянно проживающими на территории Российской Федерации, либо одному из их родителей (законных представителей). Факт обучения будет определяться на основании сведений Министерства просвещения Российской Федерации.

Выплата предоставляется из федерального бюджета, не зависит от доходов семьи, наличия работы и получения заработной платы, а также получения каких-либо пенсий, пособий, социальных выплат и иных мер социальной поддержки. Также выплата не учитывается в доходах при определении права семьи на другие меры социальной поддержки. Кроме того, единовременная выплата не относится к доходам, на которые может быть обращено взыскание по исполнительным документам.

Если в семье двое и более детей соответствующего возраста, помощь предоставляется на каждого ребенка.

Размер и продолжительность выплаты

Размер единовременной выплаты составляет 10 тысяч рублей.

Выплата направлена на помощь российским семьям для подготовки детей к школе. Она начнется 16 августа 2021 года и будет осуществляться единоразово.

Как оформить выплату

Подать заявление на выплату можно с 15 июля до 1 ноября 2021 года.

Чтобы получить выплату, необходимо подать заявление на портале Госуслуг или в клиентской службе Пенсионного фонда. Никаких дополнительных документов при подаче заявления через портал Госуслуг представлять не нужно. Пенсионный фонд самостоятельно запросит необходимые сведения в других органах и организациях. Исключением является свидетельство о рождении ребенка, выданное за пределами Российской Федерации, в этом случае его необходимо предоставить в клиентскую службу ПФР.

Напоминаем!

Прием в клиентских службах ПФР проводится по предварительной записи. Записаться на прием можно на сайте Фонда. Сервис доступен для всех граждан, в том числе не зарегистрированных на Едином портале госуслуг. Для этого на главной странице сайта Пенсионного фонда России, выберите пункт «Личный кабинет гражданина». Внизу страницы, на голубом поле нажмите на «Запись на приём».

Основания для назначения выплаты

Единовременная выплата назначается при следующих обстоятельствах:

в семье есть дети от 6 до 18 лет;

в семье есть инвалиды или лица с ограниченными возможностями здоровья от 18 до 23 лет, обучающиеся по основным общеобразовательным программам;

заявитель и дети граждане РФ, проживающие на территории РФ.

Основания для отказа в назначении выплаты

Основанием для отказа в назначении выплаты могут быть следующие случаи:

лишение заявителя родительских прав;

прекращение опекунства (попечительства) над ребенком, инвалидом или лицом с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 18 до 23 лет, обучающихся по основным образовательным программам;

представление недостоверных сведений;

несоответствие требованиям, дающим право на единовременную выплату;

в случае смерти ребенка;

в случае получения единовременной выплаты другим родителем.

Что делать, если при заполнении заявления допущена ошибка?

Если вы допустили ошибку при заполнении заявления, то вам необходимо дождаться ответа по данному заявлению, и, в случае получения отказа, подать заявление повторно с достоверными сведениями.

Я могу получить пособие только на карту «Мир»?

Нет, единовременная выплата может быть зачислена на банковские карты любой платежной системы. Важно помнить, что при заполнении заявлений на пособия указываются именно реквизиты счета заявителя, а не номер карты.

Когда можно получить выплату?

Выплата будет осуществлена единоразово с 16 августа 2021 года по 31 декабря 2021 года. При этом подать заявление можно до 1 ноября 2021 года.

Как получить выплату?

Чтобы получить средства достаточно до 1 ноября 2021 года подать заявление на портале Госуслуг или лично в клиентской службе Пенсионного фонда.

В случае обращения в клиентскую службу, помимо документов, удостоверяющих личность заявителя, представителя заявителя или опекуна, никаких дополнительных документов представлять не нужно. Исключением является свидетельство о рождении ребенка, выданное за пределами Российской Федерации, в этом случае его необходимо предоставить при личном визите.

Как можно узнать, назначена выплата или нет?

При подаче заявления через портал Госуслуг уведомление о статусе его рассмотрения появится там же.

Если же заявление было подано лично в клиентской службе Пенсионного фонда России, в случае положительного решения средства будут перечислены в установленный законом срок без дополнительного уведомления заявителя. Узнать о принятом положительном решении можно и самостоятельно, позвонив по телефону Регионального контакт-центра ПФР: 88006000714 (звонок бесплатный).

Кому положена выплата 10 тыс. рублей?

Единовременная выплата предоставляется гражданам РФ, проживающим на территории Российской Федерации, на детей от 6 до 18 лет, если 6 лет исполнилось не позднее 1 сентября 2021 года, а 18 лет – не раньше 3 июля 2021 года.

Также выплата предоставляется инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 18 до 23 лет, если они продолжают обучение по основным общеобразовательным программам, либо одному из их родителей (законных представителей).

Могут ли опекуны получить выплату?

Да, законные представители (усыновители, опекуны, попечители) могут получить выплату.

Можно ли подать заявление в Пенсионный фонд не по месту прописки?

Да, можно. Обратиться за выплатой можно: по месту жительства, пребывания, фактического проживания. Заявление может также подать законный представитель или представитель заявителя.

Можно ли подать заявление на выплату в МФЦ?

Нет, заявление для назначения единовременной выплаты можно подать только на сайте Госуслуг, если у заявителя есть подтверждённая учетная запись, или лично в клиентской службе ПФР. Оформление этой выплаты в МФЦ не предусмотрено.

Можно ли получить выплату почтовым переводом?

Нет, перечисление возможно только на счет в банке.

До какого числа можно подать заявление на выплату?

Заявления на выплату принимаются до 1 ноября 2021 года.

Зависит ли выплата от доходов семьи?

Нет. Выплата не зависит от доходов семьи, наличия работы и получения заработной платы, а также пенсий, пособий, социальных выплат и других мер социальной поддержки.

Выплата дается за каждого ребенка?

Да, выплата назначается на каждого ребенка, подходящего по возрасту: на детей от 6 до 18 лет или на инвалидов или лиц с ограниченными возможностями здоровья от 18 до 23 лет, обучающихся по основным общеобразовательным программам.

За одного такого ребенка выплачивается 10 тыс. рублей, за двоих – 20 тыс. рублей и так далее.

В семье несколько детей, на которых можно получить выплату. Нужно писать заявление на каждого ребенка?

Нет, если в семье двое и больше детей, на которых полагается выплата, для получения на каждого из них единовременной выплаты заполняется одним из родителей одно общее заявление. Двух и более заявлений в таком случае подавать не требуется.

Что делать, если при заполнении заявления были указаны не все дети?

Если вы не указали в заявлении всех детей, на которых положена выплата, то вам необходимо подать второе заявление с данными детей, которые не были указаны ранее.

Если ребенку исполняется 6 лет в сентябре, можно ли получить выплату?

Только в том случае, если ребенку исполнилось 6 лет не позднее 1 сентября.

Ребенку исполнилось 18 лет 3 июля, я получу выплату?

Да, получите. Выплата назначается на детей, которым 18 лет исполнилось не ранее 3 июля 2021 года.

Может ли претендовать на выплату семья, у которой нет права на материнский капитал?

Да, может. Право на единовременную выплату не связано с правом на материнский капитал.

Может ли получить выплату российская семья, живущая за пределами РФ?

К сожалению, нет. Выплата предоставляется только семьям, постоянно проживающим в России и имеющим гражданство Российской Федерации. Если семья раньше жила в другой стране, а затем вернулась в Россию, для получения единовременной выплаты понадобятся документы, подтверждающие проживание в РФ.

Может ли получить выплату проживающая в России семья без гражданства РФ?

Нет. Выплата предоставляется только гражданам РФ, постоянно проживающим на территории РФ.

Из каких средств идет выплата?

Единовременная выплата обеспечивается из федерального бюджета в качестве дополнительной меры поддержки.

Может ли отец ребенка подать заявление на выплату?

Заявление на выплату может подать любой из родителей, указанных в свидетельстве о рождении ребенка.

На что важно обратить внимание при подаче заявления?

Помощь оказывается гражданам России. Если родители утратили гражданство РФ, выплата не предоставляется.

Поддержка оказывается гражданам России, проживающим на ее территории. Если российская семья живет за пределами страны, единовременная выплата не предоставляется.

В заявлении необходимо указывать данные банковского счета заявителя, поскольку выплата не может осуществляться на счет другого лица.

Выплата не осуществляется в следующих ситуациях:

— лишение или ограничение заявителя родительских прав или прекращение опекунства в отношении ребенка;

— смерть ребенка, в связи с рождением которого возникло право на единовременную выплату;

— представление недостоверных сведений;

— несоответствие требованиям, дающим право на единовременную выплату;

— единовременная выплата на ребенка осуществлена другому родителю (усыновителю, опекуну, попечителю).

В случае одобрения заявления каким образом можно получить средства?

Доставка единовременной выплаты осуществляется только на банковский счет заявителя в соответствии с реквизитами, указанными в заявлении.

Удержат ли деньги с пособия, если у меня есть задолженность перед банком?

Нет.

Куда можно обратиться, если остались вопросы по назначению выплаты?

Если у вас остались вопросы по данной выплате, то вы можете обратиться в любую клиентскую службу Пенсионного фонда России или позвонить по номеру телефона Регионального контакт-центра: 88006000714 (звонок бесплатный).

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