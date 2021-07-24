Горняк22: «Чтобы мир стал чище» — о работе следственного отдела по Центральному району города Барнаул СУ СКР по Алтайскому краю в интервью корреспонденту газеты «Вечерний Барнаул» рассказал его руководитель Дмитрий Комиссаров — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

25 июля сотрудники органов следствия отмечают профессиональный праздник. Накануне этой даты мы побеседовали о тонкостях профессии с руководителем следственного отдела по Центральному району города Барнаул СУ СК РФ по Алтайскому краю Дмитрием Комиссаровым, который возглавляет подразделение с 2011 года.

От разбойников до кибермошенников

— Дмитрий Валерьевич, как бы вы оценили сегодняшнюю криминальную обстановку в вашем районе?

— Смотря с чем сравнивать. Если с 1990-ми годами, то все значительно изменилось. Я начинал работу следователем в 1995 году в прокуратуре Железнодорожного района. И у нас каждый месяц были убийства, а то не одно и не два. Кроме того, большая доля преступлений совершалась на улице – грабежи, разбойные нападения, с людей снимали шапки. Много было квартирных краж. Сейчас таких преступлений относительно немного. На смену им пришли дистанционные мошенничества, хищения с банковских счетов. Преступность видоизменяется, подстраивается под современные реалии и технологии. По нашей подследственности актуальны преступления в отношении несовершеннолетних, против половой неприкосновенности граждан, коррупционные.

Особая работа

— В чем особенность работы следователя именно Следственного комитета?

— Не умаляя роли коллег других правоохранительных органов, могу сказать, что мы расследуем очень разноплановые, тяжкие преступления, как против жизни и здоровья граждан, так и против конституционных основ, налоговые, экономические и многие другие. Система Следственного комитета берет начало со следствия прокуратуры. Все традиции, которые у нас там были, так и остались. Из сложностей можно назвать то, что у нас нет своих сотрудников, проводящих оперативно-розыскные мероприятия, поэтому мы вынуждены давать поручения сотрудникам других органов. В этом смысле следователям системы МВД работать чуть проще. Не хвастаясь, могу сказать, что у нас в подразделении трудятся одни из самых опытных следователей. Большинство приходили к нам еще студентами, на практику, а сейчас они майоры, капитаны, которые работают долго и успешно.

Бесконечный кругозор

— Учитывая тот большой спектр дел, которыми вы занимаетесь, видимо, у сотрудников должен быть широкий кругозор, познания в разных областях?

— Да, действительно, так и есть. Как в свое время нас учили в университете, юрист — это не тот, кто знает закон, а тот, кто знает, где найти ответы на поставленные вопросы. Так и следователь. Он специалист в правоприменительной практике, в знании уголовного закона. Но также ему зачастую приходится с нуля изучать самые разные нормы закона. Например, в этом году следователь Алина Шелепова закончила уголовное дело о падении двухгодовалой девочки в колодец ливневой канализации. Пострадавшая прогуливалась с бабушкой по одной из улиц города, не заметила припорошенный колодец и упала с трехметровой высоты, получив серьезные травмы. Расследуя это дело, следователю, по сути, пришлось изучить строительные нормы и правила, регламентирующие проектирование и обслуживание ливневой канализации. Выяснилось, что у смотрового колодца отсутствовала надлежащая крышка, проем в колодец не был полностью перекрыт. Дело направили в суд, руководителю обслуживающей организации предъявили обвинение в халатности.

— В последние годы многие преступления совершаются с использованием Интернет-технологий. У вас сотрудники проходят дополнительную подготовку, чтобы их успешно расследовать?

— Естественно. В системе Следственного комитета даже есть специальные учебные заведения, где следователи, руководящий состав регулярно проходят обучение. Каждый годы мы расследуем по несколько Интернет-преступлений, посягающих на половую неприкосновенность несовершеннолетних. Это бич сегодняшнего времени. И хотелось бы обратиться к родителям, чтобы контролировали нахождение детей в Интернет-пространстве, потому что недоброжелателей, которые посягают на половую свободу, много.

Эхо из прошлого

— Сейчас уделяется особое внимание расследованию дел прошлых лет. У вас в районе такие тоже есть?

— Конечно. У нас в архиве много дел, которые к нам поступили из прокуратуры при реорганизации в 2007 году. Учитывая, какая была преступность в те годы, преобладают уголовные дела о тяжких и особо тяжких преступлениях. Нагрузка на следственный аппарат была зашкаливающая, и не было тех методов, которые мы сейчас используем в раскрытии преступлений. Ни видеокамер, ни сотовой связи, ни Интернета, ни генетических экспертиз.

Например, в прошлом году мы направили в суд уголовное дело в отношении жителя Барнаула, который в начале 2000-х годов совершал серию половых преступлений. Очень дерзко нападал на улицах на женщин, мог выйти вслед за потерпевшей из трамвая, затащить в безлюдное место и изнасиловать. В то время он даже не попал в поле зрения сотрудников правоохранительных органов. Его задержали за другое преступление, возникли подозрения в том, что этот мужчина может быть причастен и к иным преступлениям, после чего подняли из архива и изучили уголовные дела о нераскрытых преступлениях, провели целый ряда экспертиз, в том числе геномные. Была проделана колоссальная работа, грамотно отработали с потерпевшими, собрали вещественные доказательства. В результате установили причастность этого мужчины к изнасилованиям почти двадцатилетней давности.

Не задерживай зарплату

— За последний год какие были самые заметные преступления в вашем районе с интересными расследованиями?

— В текущем году закончено уголовное дело о получении руководителем подразделения БЭП УМВД города взятки за непривлечение к ответственности предпринимателя, который незаконно торговал товарами, подлежавшими обложению акцизами. На имущество бывшего сотрудника наложили арест на сумму более 5 млн. рублей. Буквально недавно следователи прекратили на законных основаниях расследование двух уголовных дел в отношении руководителей двух связанных между собой барнаульских предприятий, которые не выплачивали зарплату нескольким десяткам человек, якобы из-за отсутствия средств. Мы приняли меры, чтобы отыскать имущество должников, на которое можно наложить арест. После этого у работодателей быстро отыскались средства, работникам погасили долги на более чем 2 млн. рублей.

Из-под снега

— У вас лично есть моральный стимул, который помогает успешно выполнять работу?

— Хотелось бы, чтобы мир стал немножко почище. Я понимаю, что цель уголовного наказания — не посадить за решетку. Но, тем не менее, когда мы изолируем от общества опасных и особо опасных преступников, это приносит определенное удовлетворение. Или когда возмещается ущерб гражданам, тем же работникам предприятий. Не так давно в этот кабинет приходили работники сельского предприятия, которые потеряли работу, им полгода предприниматель из Барнаула не платила зарплату. Благодаря принятым мерам, они получили все, что им причитается. Мне, как руководителю, это приятно.

И, кроме того, это просто интересно вникать в дело, наблюдать, как идет расследование. Например, в апреле было раскрыто преступление в нагорной части города. Снег оттаял, и под ним обнаружили криминальный труп. Рядом был дом, в котором жил пенсионер. Тут же на месте стали выяснять с оперативными работниками, какое отношение погибший имеет к этому дому, и раскрыли преступление по горячим следам. Пенсионер сознался, что совершил убийство. Он присматривал за этим домом по просьбе родственников владельца, пока тот отбывал срок в колонии. А под Новый год вернулся хозяин и стал его выгонять. Дедушка ударил его по голове топором и тут же рядом с домом закопал в снег. Буквально за 4 часа раскрыли тяжкое преступление.

Стас СИДОРКИН

Справка «ВБ»

Следственный комитет выделили из прокуратуры в отдельную структуру в сентябре 2007 года. С тех пор сотрудники ведомства занимаются расследованием самых тяжких преступлений: убийств, изнасилований, причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть, преступлений в отношении несовершеннолетних, коррупционных.

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