Горняк22: Что посмотреть в Рубцовске на День города 2021: афиша мероприятий » Городской портал — вРубцовске.ру
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02 сентября 2021г. — VRUBCOVSKE.RU.
10 сентября
16:00 «Дарите людям красоту» — открытие выставки художников Рубцовска, Картинная галерея им. В.В. Тихонова.
18:00 «Красуйся, город, сотни лет!» — торжественная программа, Рубцовский драматический театр.
11 сентября
10:00 «Ты — Родина, которой дорожу!» — торжественная программа, памятник М.А. Рубцову.
10:00 «Мир в твоих руках» — выставка голубей, набережная им. Н.Ф. Петрова.
10:00 «Кубок землячества» — турнир по волейболу среди ветеранов, СШ «Рубцовск».
11:00 «Старт в новый день» — открытие благоустроенной территории, площадка Центральной библиотеки и Краеведческого музея.
11:00 «Спортивный калейдоскоп» — микс-тренировки, СШ «Юбилейный».
12:00 «Милый город сердцу дорог» — открытие благоустроенной территории, площадка ДК «Тракторостроитель».
12:00 «День открытых дверей» — экскурсионный марафон, Краеведческий музей.
12:00 «Печенье — приключение» — семейный праздник, парк им. С.М. Кирова.
12:30 «Город Мастеров» — выставка — ярмарка с участием творческих коллективов Рубцовского района, Картинная галерея им. В.В. Тихонова.
13:00 «Радуга Творчества» — цикл семейных мастер-классов, Картинная галерея им. В.В. Тихонова.
13:00 «Солнечное настроение» — открытие благоустроенной территории, площадка театра кукол им. А.К. Брахмана.
13:00 «Самый яркий день в году» — праздник микрорайона, ДЮДК «Черемушки».
13:00 «Все потому, что этот город мой!» — праздник микрорайона, ДК «Алтайсельмаш».
14:00 «Аленький цветочек» — спектакль, Рубцовский драматический театр.
14:00 «Мы зажигаем звезды» — показательные выступления фигуристов, «Гимаев Арена».
17:00 «Город Детства» — праздничный концерт, Детский парк.
17:00 «Браво, Рубцовск» — презентация печатной продукции Дня города, Центральная библиотека.
18:00 «Форт «Рубцовск» — молодежный квест, парк им. С.М. Кирова.
19:00 «Город творчества и спорта» — праздничная программа, парк им. С.М. Кирова.
12 сентября
11:00 «УРА! Футбол!» — турнир-открытие футбольных площадок Детского Футбольного Центра, стадион «Торпедо»
12:00 «Под небом единым» — фестиваль национальных культур, набережная им. Н.Ф. Петрова.
12:00 Чемпионат Сибирского федерального округа и Алтайского края по автомобильному кроссу, село Бобково.
13:00 «Рубцовск спортивный» — старт любителей северной ходьбы, «Трасса Здоровья».
14:00 «Если ворон в вышине» — спектакль молодежного театра «Экспресс», ДК «Тракторостроитель».
Фото: rubadm.ru