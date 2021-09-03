ГОРНЯК22 03.09.2021
Алтайский край

Горняк22: Что посмотреть в Рубцовске на День города 2021: афиша мероприятий » Городской портал — вРубцовске.ру

Горняк22
10 часов Ago

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02 сентября 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. 

10 сентября

16:00 «Дарите людям красоту» — открытие выставки художников Рубцовска, Картинная галерея им. В.В. Тихонова.

18:00 «Красуйся, город, сотни лет!» — торжественная программа, Рубцовский драматический театр.

11 сентября

10:00 «Ты — Родина, которой дорожу!» — торжественная программа, памятник М.А. Рубцову.

10:00 «Мир в твоих руках» — выставка голубей, набережная им. Н.Ф. Петрова.

10:00 «Кубок землячества» — турнир по волейболу среди ветеранов, СШ «Рубцовск».

11:00 «Старт в новый день» — открытие благоустроенной территории, площадка Центральной библиотеки и Краеведческого музея.

11:00 «Спортивный калейдоскоп» — микс-тренировки, СШ «Юбилейный».

12:00 «Милый город сердцу дорог» — открытие благоустроенной территории, площадка ДК «Тракторостроитель».

12:00 «День открытых дверей» — экскурсионный марафон, Краеведческий музей.

12:00 «Печенье — приключение» — семейный праздник, парк им. С.М. Кирова.

12:30 «Город Мастеров» — выставка — ярмарка с участием творческих коллективов Рубцовского района, Картинная галерея им. В.В. Тихонова.

13:00 «Радуга Творчества» — цикл семейных мастер-классов, Картинная галерея им. В.В. Тихонова.

13:00 «Солнечное настроение» — открытие благоустроенной территории, площадка театра кукол им. А.К. Брахмана.

13:00 «Самый яркий день в году» — праздник микрорайона, ДЮДК «Черемушки».

13:00 «Все потому, что этот город мой!» — праздник микрорайона, ДК «Алтайсельмаш».

14:00 «Аленький цветочек» — спектакль, Рубцовский драматический театр.

14:00 «Мы зажигаем звезды» — показательные выступления фигуристов, «Гимаев Арена».

17:00 «Город Детства» — праздничный концерт, Детский парк.

17:00 «Браво, Рубцовск» — презентация печатной продукции Дня города, Центральная библиотека.

18:00 «Форт «Рубцовск» — молодежный квест, парк им. С.М. Кирова.

19:00 «Город творчества и спорта» — праздничная программа, парк им. С.М. Кирова.

12 сентября

11:00 «УРА! Футбол!» — турнир-открытие футбольных площадок Детского Футбольного Центра, стадион «Торпедо»

12:00 «Под небом единым» — фестиваль национальных культур, набережная им. Н.Ф. Петрова.

12:00 Чемпионат Сибирского федерального округа и Алтайского края по автомобильному кроссу, село Бобково.

13:00 «Рубцовск спортивный» — старт любителей северной ходьбы, «Трасса Здоровья».

14:00 «Если ворон в вышине» — спектакль молодежного театра «Экспресс», ДК «Тракторостроитель».

Фото: rubadm.ru

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