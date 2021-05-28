Горняк22: Что нужно сделать, чтобы данные о доме и участке появились на кадастровой карте?

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28 мая 2021г. — VRUBCOVSKE.RU.

«Я не увидела своего дома и земельного участка, на котором он расположен на публичной кадастровой карте Росреестра, что мне как владельцу необходимо сделать, чтобы эта информация появилась?» — спрашивает жительница поселка Затон Элеонора Тихонова.

На вопрос отвечает Сергей Иванов, главный специалист-эксперт отдела землеустройства и мониторинга земель, кадастровой оценки недвижимости, геодезии и картографии Управления Росреестра по Алтайскому краю.

«Чтобы данные о земельном участке и доме появились на публичной кадастровой карте, нужно подготовить межевой и технический планы.

Информацию о наличии/отсутствии сведений о земельном участке или объекте капитального строительства можно увидеть на общедоступном ресурсе — публичной кадастровой карте (http://pkk5.rosreestr.ru). Если Вашего земельного участка или объекта капитального строительства нет на публичной кадастровой карте, это означает, что они были включены в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) как ранее учтенные объекты, без сведений о координатах и без подготовки соответствующих документов.

Для постановки земельного участка на учет (или для учета изменений сведений о нем) в ЕГРН и оформления права собственности требуется подготовить межевой план.

Для постановки объекта капитального строительства на учет (или для учета изменений сведений о нем) в ЕГРН и оформления права собственности требуется подготовить технический план.

Для того, чтобы подготовить межевой или технический планы, владельцам недвижимости необходимо обратиться к кадастровому инженеру, который проведет кадастровые работы (замеры объектов с вычислением площади и определение точных координат).

Перед заключением договора с кадастровым инженером советуем проверить информацию о нем на сайте Росреестра www.rosreestr.ru c помощью сервиса «Реестр кадастровых инженеров». Здесь также можно узнать о качестве работы этих специалистов и оценить результаты их профессиональной деятельности.

Подготовленные межевой и технический планы, предоставляются в Росреестр в электронном виде или через МФЦ (по месту нахождения объекта). Данные будут внесены в Единый государственный реестр недвижимости, и границы вашего объекта недвижимости появятся на публичной кадастровой карте».

Фото: из открытых источников

Автор: vizitka01

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