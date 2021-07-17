Горняк22: Что армия может дать следователю? Путь к профессии следователя Каменского МСО СУ СКР по Алтайскому краю Владимира Шавырина — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Путь к профессии следователя Каменского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Алтайскому краю лейтенанта юстиции Владимира Шавырина неразрывно связан с выполнением воинских обязанностей. Мечтой об офицерских погонах он грезил с детства, тогда же начал подготовку к будущей службе: решил придерживаться здорового образа жизни, занялся восточными единоборствами. Когда пришло время, поступил на срочную службу, окончил ВУЗ и несколько лет служил в рядах Вооруженных сил РФ, выполняя боевые задачи на территории другой страны. По нашей просьбе он рассказал о том, почему все-таки выбрал следствие и как полученная в армии закалка помогает ему в расследовании уголовных дел.

«В 2010 году я был призван на срочную службу, которую проходил в воинской части города Алейска Алтайского края. Пока служил, понял, что нужно получить высшее образование, и после армии поступил на юридический факультет. На отработку первой практики по распределению попал в Индустриальный следственный отдел города Барнаул СУ СК РФ по Алтайскому краю. Не имея представления о следственной работе, я вмиг втянулся в деятельность отдела: помогал следователям составлять процессуальные документы, присутствовал при проведении следственных действий и выезжал на происшествия. Смешно сказать, но меня чуть не отчислили из университета, потому что практика давно закончилась, а я все продолжал ее «отрабатывать», проводя большую часть своего времени в следственном отделе. Спустя годы этот опыт помог мне на профессиональном перепутье.

В те годы я грезил военной службой. Перед самым выпуском стало известно, что Министерство обороны РФ начало набор на ускоренные курсы по подготовке младшего офицерского состава, но для этого необходимо было поступить на военную службу по контракту. Я решил продолжить службу и вернулся в родную разведывательную десантную роту 35 гвардейской мотострелковой бригады города Алейска, подписав контракт на три года. До сих пор с теплотой вспоминаю это время: слаженный коллектив товарищей, грамотные офицеры-командиры – все мы четко выполняли поставленные задачи, были одной дружной военной командой. Через непродолжительное время меня назначили командиром отделения.

Когда подошло время пойти на курсы младших офицеров, нашу бригаду отправляли на территорию дружественного государства – Сирийской Арабской Республики, где проходили боевые действия. Передо мной возникла дилемма: поехать на курсы или на войну. Долго раздумывать я не стал, потому как был в ответе за бойцов своего отделения. Вообще, разведка – это одна большая семья, случайные люди никогда в нее не попадут. Здесь один за всех – и все за одного! Разведчиками становятся сильные духом люди, которые не боятся сложностей и в любой трудной ситуации смогут выручить товарища. Особенно это проявляется в условиях боевых действий.

Не скажу, что все просто и гладко в таких командировках – приходится постоянно находиться в режиме боевой готовности, выполнять задачи антитеррористического характера. Еще, конечно, очень скучаешь по Родине и семье. Однако запомнилось больше положительных моментов, да и этот опыт помогает мне сейчас с легкостью справляться с ненормированным рабочим графиком, а иногда и в круглосуточном режиме добиваться выполнения поставленных задач.

В 2019 году контракт подходил к завершению, передо мной стоял выбор: продлить его или продолжить службу Отечеству в другом качестве. С теплотой вспоминая о студенческой практике, я решил попробовать свои силы в качестве следователя в Следственном комитете России. На мой взгляд, служба в армии и работа следователя чем-то схожи, хоть и стоят перед ними кардинально разные задачи. Как и в разведке, следователь должен хорошо разбираться в людях, уметь выделять главное из огромного количества информации, обращать внимание на мелочи, отличать факты от выдумок и, как солдат, – грамотно распределять время, чтобы успешно справляться с поставленными задачами.

Меня часто спрашивают, что армия может дать следователю, зачем проходить срочную службу, теряя год и, соответственно, профессиональные навыки? Не соглашусь с таким мнением, потому что считаю, что служба в армии учит терпению и преодолению трудностей, ценить дружбу и взаимовыручку, дает закалку. Полученные на воинской службе навыки помогают в профессиональной деятельности. Мне даже однажды пришлось применять навыки разведчика при расследовании уголовного дела.

Казалось бы, оскорбление сотрудника полиции (статья 319 УК РФ) –такие уголовные дела расследуются быстро. Но одно из них затянулось по причине неявки подозреваемого на следственные действия. Вроде бы и не скрывался он никуда, но и вручить повестку ему не получалось. Проанализировав, где он может находиться, я устроил «засаду». Ждать его появления, конечно, пришлось долго, но старания увенчались успехом: подозреваемый получил повестку лично в руки и не смог избежать привлечения к уголовной ответственности.

Несмотря на загруженность в работе, я стараюсь читать книги, слушать музыку, уделять внимание воспитанию маленького сына. С детства люблю наизусть учить стихотворения. Особых предпочтений в выборе нет – учу как классику, так и произведения современных авторов. Это здорово тренирует память. В армии был участником команды КВН, приходилось запоминать большие тексты. А сейчас это помогает держать в голове большое количество информации по уголовным делам и материалам проверок.

Считаю, что образование, талант, высокая благонадежность не сделают из человека профессионального разведчика или следователя, если у него нет мотивов, которые побуждают выполнять работу честно и по совести».

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