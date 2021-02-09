Горняк22: Четыре человека погибли в результате схода снега с крыши зернохранилища в Алтайском крае • 11.02.2021 • ГОРНЯК22

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08 февраля 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. Следственными органами СУ СК России по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело по факту гибели четырех работников СПК им. Фрунзе в Заринском районе при сходе снега с крыши зерносклада.

В последние дни на территории Алтайского края наблюдались перепады температуры окружающего воздуха, периоды резкого потепления, метели. Данная обстановка способствовала образованию снежных масс и сходу снега с крыш зданий.

Сегодня, 8 февраля, на станции Смазнево Заринского района на территории элеватора масштабный сход снега стал причиной трагедии: под снежным завалом оказались восемь человек. По предварительным данным, четверо из них получили травмы несовместимые с жизнью.

По информации Министерства здравоохранения Алтайского края, на место происшествия были вызваны три бригады скорой помощи — две бригады Заринска и одну бригаду вызывали из Новоалтайска. Также на случай необходимости к вылету оперативно был подготовлен вертолет санитарной авиации.

В результате работы на месте происшествия один пострадавший вывезен для оказания медицинской помощи в Заринск. Остальные выжившие осмотрены медиками, от госпитализации отказались. Как известно, состояние пациента, которого доставили городскую больницу Заринска, врачи оценивают как тяжелое, он находится в реанимации в сознании. Осмотрен специалистами, медпомощь получает в полном объеме.

Правительство Алтайского края поставило ситуацию на контроль. По поручению губернатора Виктора Томенко в Заринский район выехал зампредседателя правительства Александр Лукьянов для организации всех неотложных мероприятий по изучению причин произошедшего. На место также выехал руководитель Главного управления МЧС России по Алтайскому краю Александр Макаров.

В администрации Заринского района начальник ГУ МЧС России по Алтайскому краю Александр Макаров провел совещание комиссии по чрезвычайным ситуациям. В заседании принял участие глава района Валерий Тимирязев, представители ряда ведомств, а также предприятия, на территории которого произошел сход снега. В ходе встречи были обсуждены обстоятельства случившегося, оперативность реагирования и совместной работы на месте.

Прокуратура даст оценку работе деятельности руководства предприятия по соблюдению техники безопасности при организации очистки, ее своевременности.

В свою очередь Виктор Томенко, на оперативном совещании правительства края, поручил всем руководителям краевых органов исполнительной власти обратить внимание на опасность схода снежных покровов в связи с теплой погодой и принять неотложные меры по предотвращению возможных происшествий.

Фото: altai-krai.sledcom.ru

Видео: altai-krai.sledcom.ru / 22.mchs.gov.ru

Автор: vizitka01

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