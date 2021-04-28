Горняк22: Четверо жителей Алтайского края признаны виновными в похищении человека и ряде других преступлений — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Собранные Павловским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю доказательства признаны достаточными для вынесения приговора четверым жителям региона. В зависимости от роли каждого они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а, в» ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия опасного для жизни и здоровья), ч. 1 ст. 139 УК РФ (незаконное проникновение в жилище), ч. 1 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества), ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 166 УК РФ (покушение на угон автомобиля) и ч. 3 ст. 30, п.п. «а, в» ч. 2 ст. 126 УК РФ (покушение на похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия опасного для жизни и здоровья, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам).

Следствием и судом установлено, что в октябре 2018 года между жителями одного из сел Ребрихинского района и временно проживавшими в селе мужчинами, занятыми на сборе ягод, произошел конфликт, переросший в драку. Решив наказать местных жителей, приезжие мужчины на своем автомобиле подъехали к дому одного из обидчиков, где, применяя насилие, опасное для жизни и здоровья, погрузили его в багажник автомобиля, после чего переместили в подвал занимаемого ими дома. В поисках второго обидчика они незаконно проникли в жилище местной жительницы, выбив входную дверь ее дома. Кроме того, из личных неприязненных отношений к одному из участников драки злоумышленники нанесли беспорядочные удары по его машине, причинив ущерб на сумму более 30 тысяч рублей. После этого они избили и поместили в багажник поврежденного автомобиля его владельца, однако, завести транспортное средство им не удалось. Приехавшие на вызов местных жителей сотрудники полиции помешали осуществлению дальнейших преступных планов.

В ходе предварительного следствия мужчины вину не признали, однако, следствием собраны достаточные доказательства, которые суд принял во внимание, назначив троим подсудимым наказание от 4 лет 10 месяцев до 5 лет 2 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, одному — пять лет лишения свободы условно.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Людмила Рязанцева

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