Горняк22: Чемпионат города Рубцовска по ловле рыбы

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31 марта 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. 27 марта на озере поселка Бугры Рубцовского района состоялся V Чемпионат города Рубцовска по ловле рыбы на мормышку среди трудовых коллективов, предприятий и учреждений города, направивших команды для участия в Чемпионате.

Согласно положению о Чемпионате коллективы предприятий и организаций города Рубцовска могли заявить любое количество команд. Состав команды 2 человека. 15 предприятий города и одно предприятие Веселоярска приняли участие в Чемпионате. Всего 144 участника собрались посоревноваться в умении ловить рыбу.

Благоприятная погода, отменный клев и множество призов и подарков создало атмосферу настоящего праздника спорта и профессионализма, — пишет городское управление культуры, спорта и молодежной политики.

Фото: rubtsovsk.org

Автор: vizitka01

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