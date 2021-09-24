Горняк22: Бывший заведующий отделом администрации Рубцовского района по архитектуре и градостроительству признан виновным в получении взятки в крупном размере — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Собранные следственным отделом по городу Рубцовск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю доказательства признаны достаточными для вынесения приговора бывшему заведующему отделом администрации Рубцовского района по архитектуре и градостроительству Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч.5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом лично взятки в виде денег в крупном размере).

Судом и следствием установлено, что в период с декабря 2018 по июль 2019 года в Рубцовском районе чиновник, являясь ответственным лицом за исполнение программы на получение социальной выплаты на приобретение жилья, получил лично взятку в виде денег в крупном размере на общую сумму 400 тысяч рублей. Денежные средства предназначались за совершение заведомо незаконных действий, входящих в его служебные полномочия, а именно включение в список участников государственной программы устойчивого развития сельских территорий Алтайского края местного жителя, не имеющего права на участие, что позволило гражданину получить социальную выплату для улучшения жилищных условий.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществлялось сотрудниками ФСБ России по Алтайскому краю.

В ходе следствия бывший чиновник вину в содеянном не признал. В целях обеспечения гражданского иска следователем СК на имущество обвиняемого наложен арест на сумму более 900 тысяч рублей. Следствием собраны достаточные доказательства, которые суд принял во внимание, приговорив мужчину к 7 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с выплатой штрафа в размере 4 миллионов рублей.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Людмила Рязанцева

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