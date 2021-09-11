Горняк22: Бывший заместитель главы администрации города Барнаула Сергей Дёмин признан виновным в получении взяток в крупном и особо крупном размере — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Собранные вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю доказательства признаны достаточными для вынесения приговора бывшему заместителю главы администрации города Барнаула Сергею Дёмину. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение лично взятки в виде незаконного оказания ему услуг имущественного характера) и ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в особо крупном размере).

Следствием и судом установлено, что Дёмин, в должностные обязанности которого входили вопросы градостроительства и земельных отношений, в 2019 году за назначение взяткодателя Александра Канакова генеральным директором акционерного общества СЗ «Барнаулкапстрой», получил от него взятку в виде путевки в Испанию стоимостью более 158 тысяч рублей.

Кроме того, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с назначенным по его поручению директором акционерного общества, Дёмин получил от предпринимателя города Барнаула взятку в размере 3 миллионов 600 тысяч рублей из числа ранее оговоренных между бизнесменом и взяткополучателями к передаче 15 миллионов рублей. Данные денежные средства предназначались за общее покровительство и лояльное отношение к возглавляемому предпринимателем Обществу со стороны администрации города.

Преступление выявлено сотрудниками Управления ФСБ России по Алтайскому краю.

В ноябре 2020 года Канаков был признан виновным в получении взятки и приговорен к 4 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 15 миллионов рублей и лишением права занимать определенные должности сроком на 5 лет.

В ходе предварительного и судебного следствия Дёмин вину не признал. В целях обеспечения гражданского иска, следователем на его имущество наложен арест на общую сумму около 17 миллионов рублей.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, которую суд принял во внимание, назначив Сергею Дёмину наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и выплатой штрафа в размере 15 миллионов 100 тысяч рублей, а также лишением права занимать определенные должности сроком на 4 года.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Людмила Рязанцева

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