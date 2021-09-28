Горняк22: Бывший заместитель директора по внебюджетной деятельности образовательного учреждения признан виновным в неоднократном получении взяток — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Собранные Каменским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора бывшему заместителю директора по внебюджетной деятельности краевого государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Каменский агротехнический техникум». Он признан виновным в неоднократном совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.290 УК РФ (получение должностным лицом взятки за незаконные действия).

Следствием и судом установлено, обвиняемый, являясь должностным лицом в государственном образовательном учреждении осуществлял контроль за проведением учебных занятий на внебюджетном отделении. С октября 2017 по май 2019 года к заместителю директора обратились граждане, получающие дополнительное образование с просьбой помочь им получить свидетельство о прохождении обучения без фактического посещения занятий и сдачи экзамена.

Следствием была доказана причастность бывшего преподавателя к получению десяти взяток от слушателей курсов за прохождение аттестаций, производственной практики, квалификационных экзаменов по учебным дисциплинам без фактической их сдачи. Сумма незаконно полученных денежных средств составила более 140 тысяч рублей.

Суд, приняв во внимание все доводы следствия, признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года условно со штрафом в размере 250 тысяч рублей с лишением права заниматься деятельностью связанной с осуществлением организационно-распорядительных функций в государственных учреждениях образования.

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Елена Коновалова

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