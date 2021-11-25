ГОРНЯК22 26.11.2021
Алтайский край

Горняк22: Бывший сотрудник следственного изолятора подозревается в получении взятки от осужденного — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
15 часов Ago

Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело в отношении бывшего сотрудника федерального казенного учреждения «Следственный изолятор № 2 Управления Федеральной службы исполнения наказания по Алтайскому краю». Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в значительном размере).

По данным следствия, в 2017-2018 годах подозреваемый несколькими частями получил взятку в размере более 44 тысяч рублей от содержащегося в следственном изоляторе осужденного. Денежные средства предназначались за совершение должностным лицом незаконных действий в пользу взяткодателя: разрешение без ограничений пользоваться телефоном, без досмотра передавать посылки с вещами и продуктами питания, а также не сообщать руководству о выявленных нарушениях.

Преступление выявлено оперативными сотрудниками Управления ФСБ и собственной безопасности УФСИН России по Алтайскому краю.

В настоящее время следствием устанавливаются обстоятельства совершенного преступления, ведется сбор и закрепление доказательств по уголовному делу. Расследование продолжается.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Людмила Рязанцева

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