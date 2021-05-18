Горняк22: Бывший сотрудник полиции города Барнаула признан виновным в получении взятки — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Собранные следственным отделом по Ленинскому району города Барнаул следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю доказательства признаны достаточными для вынесения приговора бывшему сотруднику полиции города Барнаула. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч.5 ст.290 УК РФ (получение взятки, то есть получение должностным лицом лично взятки в виде денег в крупном размере за незаконные действия, незаконные бездействия и способствование незаконным действиям и незаконному бездействию в пользу представляемых взяткодателем лиц, а равно за общее покровительство по службе).

Следствием и судом установлено, что с 2015 по 2017 год осужденный, состоящий в должности инспектора ДПС ГИБДД, частями брал от предпринимателя взятку за обеспечение беспрепятственного проезда подконтрольных возглавляемым Обществом транспортных средств через весовой контроль, расположенный на маршруте патрулирования на Правобережном тракте города Барнаула. За два года полицейский получил на подконтрольный банковский счет более 248 тысяч рублей.

Преступление было выявлено оперативными сотрудниками ОРЧ СБ ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Следствием собраны достаточные доказательства, которые суд принял во внимание, назначив бывшему полицейскому наказание в виде 6 лет 6 месяцев лишения свободы условно.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Людмила Рязанцева

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