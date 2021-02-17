Горняк22: Бывший сотрудник органов внутренних дел предстанет перед судом за совершение ряда коррупционных преступлений - Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю • 17.02.2021 • ГОРНЯК22

Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления следственного Комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника отдела ФКУ «Центр хозяйственного и сервисного обеспечения ГУМВД РФ по АК» в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч.6 ст. 171.1 УК РФ (приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта и продажа немаркированной алкогольной продукции, табачных изделий подлежащей обязательной маркировке специальными марками, совершенные в крупном размере и группой лиц по предварительному сговору), ч.3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, ч.6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом через посредника взятки в виде денег в особо крупном размере), п. «в» ч.5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом лично взятки в виде денег в крупном размере за незаконные действия в пользу взяткодателя). Кроме того, трое родственников должностного лица обвиняются в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч.6 ст. 171.1 УК РФ (приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта и продажа немаркированной алкогольной продукции, табачных изделий подлежащей обязательной маркировке специальными марками, совершенные в крупном размере и группой лиц по предварительному сговору)

По данным следствия, сотрудник органов внутренних дел в период с 2016 по декабрь 2019 года действуя совместно и согласовано в составе группы лиц по предварительному сговору из числа близких родственников, для получения материальной выгоды, не имея специального разрешения (лицензии) хранили и продавали местным жителям немаркированную алкогольную и спиртосодержащую продукцию, табачные изделия, в том числе ранее изъятую сотрудниками полиции и находящуюся на хранении в отделе УМВД по городу Барнаулу. Таким образом, обвиняемые совершили в крупном размере хранение и перевозку в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции, и табачных изделий общей стоимостью более 130 тысяч рублей.

Кроме того, должностное лицо, используя свое должностное положение в период 2019-2020 года, дал указание подчиненным сотрудникам составить и подписать акты выполненных работ, внеся в них заведомо ложные сведения о применении различного оборудования и производства его ремонта. В результате мошеннических действий обвиняемый похитил более 220 тысяч рублей, которыми распорядился по своему усмотрению.

Также, в 2017 -2019 годах при непосредственном участии обвиняемого заключены 15 контрактов с различными организациями на ремонт средств связи для органов полиции региона. При этом за взятку в размере более 1миллиона 350 тысяч бывшим полицейским в конкурсные заявки включены дополнительные сведения, позволившие победить конкретному поставщику.

Преступление выявлено сотрудниками службы собственной безопасности ГУМВД России по Алтайскому краю. Бывший сотрудник уволен из органов за совершение проступка, порочащего честь и достоинство, то есть по отрицательным мотивам в феврале 2020 года.

В ходе предварительного следствия обвиняемые вину в совершенном преступлении не признали. Уголовное дело с утверждённым прокурором Алтайского края обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. В целях обеспечения гражданского иска следователем на имущество обвиняемого был наложен арест на сумму более 11 миллионов рублей.

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Елена Коновалова

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