Горняк22: Бывший сотрудник одного из заводов города Барнаула предстанет перед судом по обвинению в коммерческом подкупе — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего сотрудника одного из заводов города Барнаула. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 8 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп за совершение действий в интересах иных лиц, если указанные действия входят в служебные полномочия такого лица, совершенное в особо крупном размере) и ч.6 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп за совершение действий в интересах иных лиц, если указанные действия входят в служебные полномочия такого лица, совершенное в значительном размере).

По данным следствия, в период с 2017 по 2020 год сотрудник одного из заводов города Барнаула получал от представителей фирм-поставщиков коммерческий подкуп за выбор именно их организаций в качестве поставщика металлопродукции для предприятия. Таким образом, за указанный период времени обвиняемый частями получил более 2 миллионов рублей, которыми распорядился по своему усмотрению.

В ходе предварительного следствия мужчина вину в содеянном признал. В обеспечение гражданского иска на его автомобиль следователем СК наложен арест. Следствием собраны достаточные доказательства, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором Алтайского края обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Людмила Рязанцева

ИСТОЧНИК