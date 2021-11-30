ГОРНЯК22 30.11.2021
Алтайский край

Горняк22: Бывший сотрудник одного из заводов города Барнаула предстанет перед судом по обвинению в коммерческом подкупе — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
12 часов Ago

Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего сотрудника одного из заводов города Барнаула. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 8 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп за совершение действий в интересах иных лиц, если указанные действия входят в служебные полномочия такого лица, совершенное в особо крупном размере) и ч.6 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп за совершение действий в интересах иных лиц, если указанные действия входят в служебные полномочия такого лица, совершенное в значительном размере).

По данным следствия, в период с 2017 по 2020 год сотрудник одного из заводов города Барнаула получал от представителей фирм-поставщиков коммерческий подкуп за выбор именно их организаций в качестве поставщика металлопродукции для предприятия. Таким образом, за указанный период времени обвиняемый частями получил более 2 миллионов рублей, которыми распорядился по своему усмотрению.

В ходе предварительного следствия мужчина вину в содеянном признал. В обеспечение гражданского иска на его автомобиль следователем СК  наложен арест. Следствием собраны достаточные доказательства, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором Алтайского края обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Людмила Рязанцева

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