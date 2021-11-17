ГОРНЯК22 17.11.2021
Алтайский край

Горняк22: Бывший сотрудник АО «СК Алтайкрайэнерго» признан виновным в получении взяток — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
7 часов Ago

Собранные вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора бывшему сотруднику акционерного общества «СК Алтайкрайэнерго». Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч.5 ст. 290 УК РФ (получение взятки, то есть получение должностным лицом лично взятки в виде денег в крупном размере за общее покровительство и попустительство по службе в пользу взяткодателя).

По данным следствия, в период с 2019 по 2020 год осужденный получал взятки в виде денег различными частями. Денежные средства предназначались за общее покровительство в пользу предпринимателей, выразившееся в формальном проведении проверок приборов учета электрической энергии, не выявлении нарушений в сфере учета электроэнергии и эксплуатации приборов, а также не составлении актов проверок о допущенных нарушениях. За полтора года он получил от предпринимателей города Новоалтайска взятки на общую сумму более 1 миллиона рублей.

В ходе следствия государственный инспектор полностью признал вину в содеянном. Суд, приняв во внимание доводы следствия, признал подсудимого виновным в инкриминируемом ему деянии и назначил наказание в виде штрафа в размере 1 миллион 800 тысяч рублей. Кроме того, виновному назначены дополнительные виды наказания:  лишение права занимать должности,  связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций  в отношении лиц, не находящихся от него в служебной зависимости, в органах государственной власти и органах местного самоуправления, а также государственных и муниципальных унитарных предприятиях, а также в коммерческих организациях сроком на 2 года.

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Елена Коновалова

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