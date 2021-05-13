ГОРНЯК22 13.05.2021
Алтайский край

Горняк22: Бывший сотрудник АО «СК Алтайкрайэнерго» предстанет перед судом по обвинению в получении взяток — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
12 часов Ago

Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего сотрудника акционерного общества «СК Алтайкрайэнерго». Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч.5 ст. 290 УК РФ (получение взятки, то есть получение должностным лицом лично взятки в виде денег в крупном размере за общее покровительство и попустительство по службе в пользу взяткодателя).

По данным следствия, в период с 2019 по 2021 год обвиняемый получал взятки в виде денег различными частями. Денежные средства предназначались за общее покровительство в пользу предпринимателей, выразившееся в формальном проведении проверок приборов учета электрической энергии, не выявлении нарушений в сфере учета электроэнергии и эксплуатации приборов, а также не составлении актов проверок о допущенных нарушениях. За полтора года он получил от предпринимателей города Новоалтайска взятки на общую сумму более 800 тысяч рублей.

В ходе предварительного следствия обвиняемый вину признал в полном объеме. В обеспечение гражданского иска, взыскания штрафа и возможной конфискации, на его имущество наложен арест на общую сумму более 2 миллионов 670 тысяч рублей. Следствием собраны достаточные доказательства, в связи с чем уголовное дело с утвержденным заместителем прокурора Алтайского края обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Людмила Рязанцева

ИСТОЧНИК

Добавить комментарий

ГОРНЯК22 13.05.2021

Горняк22: Бывший начальник филиала ГУП дорожного хозяйства Алтайского края «Северо-Западное дорожно-строительное управление» в Суетском районе предстанет перед судом по обвинению в получении взятки и превышении должностных полномочий — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Похожие записи:

Читать по теме:

ВТОПЕ: