Горняк22: Бывший сотрудник АО «СК Алтайкрайэнерго» предстанет перед судом по обвинению в получении взяток — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего сотрудника акционерного общества «СК Алтайкрайэнерго». Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч.5 ст. 290 УК РФ (получение взятки, то есть получение должностным лицом лично взятки в виде денег в крупном размере за общее покровительство и попустительство по службе в пользу взяткодателя).

По данным следствия, в период с 2019 по 2021 год обвиняемый получал взятки в виде денег различными частями. Денежные средства предназначались за общее покровительство в пользу предпринимателей, выразившееся в формальном проведении проверок приборов учета электрической энергии, не выявлении нарушений в сфере учета электроэнергии и эксплуатации приборов, а также не составлении актов проверок о допущенных нарушениях. За полтора года он получил от предпринимателей города Новоалтайска взятки на общую сумму более 800 тысяч рублей.

В ходе предварительного следствия обвиняемый вину признал в полном объеме. В обеспечение гражданского иска, взыскания штрафа и возможной конфискации, на его имущество наложен арест на общую сумму более 2 миллионов 670 тысяч рублей. Следствием собраны достаточные доказательства, в связи с чем уголовное дело с утвержденным заместителем прокурора Алтайского края обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Людмила Рязанцева

ИСТОЧНИК