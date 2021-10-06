Горняк22: Бывший руководитель образовательного учреждения признан виновным в присвоении денежных средств — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю
Собранные третьим отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 57-летней жительнице региона. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.160 (растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору).
По данным следствия и суда, директор совместно с ректором Алтайского филиала Государственного Автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Ленинградский государственный университет имени А.С. Пушкина» совершили растрату денежных средств университета. Директор филиала заключала фиктивные договоры о проведении научных исследовательских работ в интересах образовательного учреждения, которые в действительности не проводились. На основании подложных документов денежные средства переводились на подконтрольные счета третьих лиц.
С апреля 2014 по февраль 2017 года должностными лицами было похищено денежных средств организации на сумму около 2 миллионов 500 тысяч рублей. Уголовное дело в отношении второго соучастника преступления было выделено в отдельное производство в связи с тем, что он скрывался от органов следствия и объявлен в федеральный и международный розыск. В марте этого года он был задержан в пункте пропуска при въезде в Черногорию, а в августе экстрадирован в Российскую Федерацию.
В ходе предварительного следствия обвиняемая вину в содеянном признала полностью. Суд, приняв во внимание все доводы следствия, признал подсудимую виновной и назначил ей наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года со штрафом в размере 300 тысяч рублей с лишением права заниматься деятельностью связанной с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в образовательных организациях сроком на 2 года.
Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Елена Коновалова