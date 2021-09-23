Горняк22: Бывший начальник участка АО «Сетевая компания Алтайэнерго» в Первомайском районе признан виновным в получении взятки от местного жителя — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Собранные Новоалтайским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора бывшему начальнику участка АО «Сетевая компания Алтайэнерго» в Первомайском районе. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки за незаконные действия).

По данным следствия и суда, в период с июня 2020 по март 2021 года осужденный, получил от жителя Первомайского района взятку в виде пиломатериала на общую сумму более 143 тысяч рублей. Строительные материалы предназначались за незаконные действия, а именно установку в щит приборов учета дополнительного выключателя, что запрещено техническим регламентом, а также формальном проведении проверок приборов учета электрической энергии у мужчины.

В ходе следствия бывший начальник участка полностью признал вину в содеянном. Суд, приняв во внимание доводы следствия, признал подсудимого виновным в инкриминируемом ему деянии и назначил наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком в 2 года.

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Елена Коновалова

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