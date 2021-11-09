Горняк22: Бывший начальник РЭО ГИБДД МО МВД Российской Федерации «Павловский» предстанет перед судом по обвинению в получении взяток и служебных подлогах — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника регистрационно — экзаменационного отделения Государственной инспекции безопасности дорожного движения Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Павловский». Он обвиняется в совершении нескольких преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом через посредников взятки в виде денег за незаконные действия в пользу взяткодателя) и ч.1 ст. 292 УК РФ (служебный подлог, то есть внесение должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений, если эти деяния совершены из корыстной заинтересованности). Кроме того, обвинение в посредничестве во взяточничестве (ч.2 ст. 291.1 УК РФ) предъявлено 66-летнему жителю Ребрихинского района.

По данным следствия, с июля 2020 по апрель 2021 года обвиняемый начальник РЭО получил через посредников взятки от жителей края за успешный прием теоретических экзаменов на знание правил дорожного движения без фактической их сдачи на общую сумму около 300 тысяч рублей. Сотрудник полиции лично принимал экзамены, подсказывая правильные ответы на вопросы билета, чем обеспечивал положительный результат их проведения для экзаменующихся. Затем подписанные официальные документы об успешном прохождении испытаний он передавал гражданам, для их дальнейшего допуска к сдаче практической части. Всего следствием доказано восемь эпизодов противоправной деятельности должностного лица. Сумма взяток при этом варьировалась от 25 до 45 тысяч рублей.

Преступление выявлено сотрудниками Управления ФСБ и ОРЧ СБ ГУ МВД России по Алтайскому краю.

В обеспечение гражданского иска на имущество обвиняемого следователем СК наложен арест на общую сумму около 3 миллионов рублей. В ходе предварительного следствия бывший сотрудник полиции своей вины не признал, при этом он и его родственники оказывали давление на следствие путем написания многочисленных жалоб и информационного воздействия на общественность через социальные сети. Однако следствием собраны достаточные доказательства, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором Алтайского края обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Людмила Рязанцева

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