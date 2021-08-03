ГОРНЯК22 03.08.2021
Алтайский край

Горняк22: Бывший начальник отдела закупок одного из заводов Барнаула предстанет перед судом по обвинению в коммерческом подкупе в крупном размере — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
1 час Ago

Следственным отделом по Индустриальному району города Барнаул следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование  уголовного дела в отношении бывшего начальника отдела закупок одного из заводов краевой столицы. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч. 7 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп, совершенный в крупном размере).

По данным следствия, с 2018 по 2020 год начальник отдела закупок одного из барнаульских заводов получил от директора общества с ограниченной ответственностью коммерческий подкуп в виде денег на общую сумму более 640 тысяч рублей. Денежные средства предназначались за совершение действий, входящих в служебные полномочия обвиняемого по принятию юридически значимых решений о выборе именно этого общества  в качестве поставщика технической продукции для предприятия.

Преступление выявлено сотрудниками Управления ФСБ России по Алтайскому краю.

В ходе следствия обвиняемый признал вину в совершенном преступлении. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым прокурором Индустриального района обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. В целях обеспечения гражданского иска, следователем на имущество обвиняемого был наложен арест на сумму более 800 тысяч  рублей.    

 

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Елена Коновалова

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ГОРНЯК22 03.08.2021

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