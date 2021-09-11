Горняк22: Бывший начальник отдела полиции в Залесовском районе предстанет перед судом по обвинению в незаконном обороте наркотиков — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника отдела полиции по Залесовскому району МО МВД России «Заринский». Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «в», «д» ч.2 ст. 229 УК РФ (хищение наркотических средств лицом с использованием своего служебного положения, в значительном размере), п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств, совершенный группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере), ч.3 ст. 30 п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный в значительном и крупном размере, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам). Кроме того, перед судом предстанет 37-летний житель города Заринска, обвиняемый в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч. 4 ст.228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств, совершенный группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере).

По данным следствия, в сентябре 2020 года бывший полицейский вступил в сговор с наркозависимым жителем города Заринска по незаконному сбыту наркотических средств на протяжении длительного времени и на систематической основе. Согласно договоренности, он должен был приобретать наркотики, а мужчина находить тех, кому можно их сбыть за деньги. Таким образом, с сентября по декабрь прошлого года обвиняемые занимались сбытом наркотиков в крупном размере. А в декабре полицейский незаконно приобрел героин весом более 425 граммов, которые также намеревался сбыть, однако был задержан оперативными сотрудниками, в связи с чем довести преступный умысел до конца мужчине не удалось по независящим от него обстоятельствам.

Кроме того, в ходе предварительного следствия установлен факт хищения наркотиков обвиняемым в 2017 году во время прохождения службы в должности оперуполномоченного полиции в городе Заринске. Наркотическое вещество, которое по решению суда подлежало уничтожению, обвиняемый похитил из камеры хранения вещественных доказательств и стал хранить у себя в гараже с целью последующего сбыта.

Оперативное сопровождение осуществлялось сотрудниками МВД и ФСБ России по Алтайскому краю

В соответствии с приказом ГУ МВД России по Алтайскому краю, в феврале 2021 года полицейский был уволен со службы в органах внутренних дел в связи с совершением проступка, порочащего честь и достоинство сотрудника органов внутренних дел.

В ходе предварительного следствия обвиняемый своей вины не признал, однако следствием собраны достаточные доказательства, в связи с чем уголовное дело с утвержденным заместителем прокурора Алтайского края обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Людмила Рязанцева

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