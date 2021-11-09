Горняк22: Бывший начальник отдела одного из заводов Алтайского края предстанет перед судом по обвинению в получении взятки в значительном размере — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника отдела одного из заводов Алтайского края. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в значительном размере).

По данным следствия, в 2017 году обвиняемый исполнял обязанности начальника отдела одного из заводов региона. Действуя из корыстных побуждений, он предложил генеральному директору общества с ограниченной ответственностью Барнаула, являющегося поставщиком товарно-материальных ценностей для предприятия, передать ему денежное вознаграждение за принятие юридически значимого решения о выборе его организации в качестве основного поставщика. За оказанную услугу обвиняемый в ноябре-декабре 2017 года двумя частями получил взятку на общую сумму 73 тысячи рублей, что является значительным размером.

Преступление выявлено оперативными сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Алтайскому краю.

В ходе предварительного следствия обвиняемый вину в содеянном признал. Следователем СК в обеспечение гражданского иска на его имущество общей стоимостью более 2 миллионов 700 тысяч рублей наложен арест. Следствием собраны достаточные доказательства, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором Алтайского края обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Людмила Рязанцева

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