Горняк22: Бывший начальник налоговой инспекции и его знакомый признаны виновными в мошенничестве и получении взятки — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Собранные вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора бывшему начальнику Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы по Алтайскому краю № 14 и его знакомому. В зависимости от роли и степени участия они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере), ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки).

По данным следствия и суда, в октябре 2019 года начальник межрайонной инспекции ФНС, вступив в предварительный сговор со своим знакомым, ввели в заблуждение предпринимателя города Бийска относительно результатов проведения мероприятий налогового контроля в отношении возглавляемого им Общества. Осужденные пообещали бизнесмену уменьшить сумму планируемых доначислению налогов путем передачи взятки в размере более 3 миллионов рублей уполномоченному лицу сторонней налоговой инспекции, проводившей проверку. В действительности, деньги они никому передавать не собирались. В результате мошеннических действий осужденные завладели денежными средствами предпринимателя на сумму 1 миллион 500 тысяч рублей, предназначенными якобы в качестве части взятки для должностного лица налоговой службы.

Кроме того, сотрудник налоговой инспекции незаконно получил взятку в сумме более 50 тысяч рублей от другого предпринимателя за не проведение проверки в рамках декларационной компании.

В этот же день, после получения денег они были задержаны оперативными сотрудниками Управления ФСБ России по Алтайскому краю.

Суд, приняв во внимание доводы следствия, признал подсудимых виновными в инкриминируемых им деяниях и назначил наказание бывшему начальнику налоговой инспекции в виде 4 лет лишения свободы со штрафом в размере 525 тысяч 280 рублей, с лишением права занимать руководящие должности на 2 года, с лишением классного чина, наказание считать условным с испытательным сроком 4 года. Второму осужденному наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Елена Коновалова

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