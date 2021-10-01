Горняк22: Бывший начальник ГУП дорожного хозяйства Алтайского края «Северо-Восточное ДСУ» предстанет перед судом по обвинению в растрате денежных средств в особо крупном размере — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника государственного унитарного предприятия дорожного хозяйства Алтайского края «Северо-Восточное ДСУ». Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение и растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенные лицом с использованием своего служебного положения и в особо крупном размере).

По предварительным данным следствия, с сентября по ноябрь 2020 года обвиняемый, являясь начальником дорожно — строительного управления заключил договор субподряда с одним из обществ с ограниченной ответственностью, в котором был фактическим соучредителем на выполнение работ по нанесению горизонтальной дорожной разметки на автомобильных дорогах общего пользования на территории Алтайского края. Имея умысел на хищение денежных средств обвиняемый, существенно завысил стоимость работ и похитил денежные средства на сумму более 6 миллионов 170 тысяч рублей.

Преступление выявлено сотрудниками Управления ФСБ России по Алтайскому краю.

В ходе предварительного следствия обвиняемый свою вину признал и полностью возместил ущерб. Уголовное дело с утвержденным прокурором Алтайского края обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. В целях обеспечения гражданского иска следователем на денежные средства и имущество обвиняемого наложен арест на сумму 8 миллионов 760 тысяч рублей.

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Елена Коновалова

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