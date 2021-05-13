Горняк22: Бывший начальник филиала ГУП дорожного хозяйства Алтайского края «Северо-Западное дорожно-строительное управление» в Суетском районе предстанет перед судом по обвинению в получении взятки и превышении должностных полномочий — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника «филиала Суетский» государственного унитарного предприятия дорожного хозяйства Алтайского края «Северо-Западное дорожно-строительное управление». Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки в значительном размере) и ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

По данным следствия, в 2018 году к обвиняемому обратился индивидуальный предприниматель с просьбой заключить договор для благоустройства проездов и площадок из грунтов и щебня силами ГУП. Желая заработать, начальник филиала предложил бизнесмену за взятку в размере 66 тысяч рублей выделить технику и сотрудников предприятия для работы на объекте без заключения каких-либо договоров. Данные действия должностного лица повлекли за собой причинение ущерба организации на сумму более 86 тысяч рублей.

В ходе предварительного следствия обвиняемый вину признал. В обеспечение гражданского иска, взыскания штрафа и возможной конфискации, на его имущество на сумму более 740 тысяч рублей следователем СК наложен арест. Следствием собраны достаточные доказательства, в связи с чем уголовное дело с утвержденным заместителем прокурора края обвинительным заключением направлено для рассмотрения по существу.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Людмила Рязанцева

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