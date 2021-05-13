ГОРНЯК22 13.05.2021
Алтайский край

Горняк22: Бывший начальник филиала ГУП дорожного хозяйства Алтайского края «Северо-Западное дорожно-строительное управление» в Суетском районе предстанет перед судом по обвинению в получении взятки и превышении должностных полномочий — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
12 часов Ago

Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника «филиала Суетский» государственного унитарного предприятия дорожного хозяйства Алтайского края «Северо-Западное дорожно-строительное управление». Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки в значительном размере) и ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

По данным следствия, в 2018 году к обвиняемому обратился индивидуальный предприниматель с просьбой заключить договор для благоустройства проездов и площадок из грунтов и щебня силами ГУП. Желая заработать, начальник филиала предложил бизнесмену за взятку в размере 66 тысяч рублей выделить технику и сотрудников предприятия для работы на объекте без заключения каких-либо договоров. Данные действия должностного лица повлекли за собой причинение ущерба организации на сумму более 86 тысяч рублей.

В ходе предварительного следствия обвиняемый вину признал. В обеспечение гражданского иска, взыскания  штрафа и возможной конфискации, на его имущество на сумму более 740 тысяч рублей следователем СК наложен арест. Следствием собраны достаточные доказательства, в связи с чем уголовное дело с утвержденным заместителем прокурора края обвинительным заключением направлено для рассмотрения по существу.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Людмила Рязанцева

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